Tokyo d'autunno: tutte le sfumature del rosso

Tokyo: un autunno di eventi nel magico foliage

La capitale del Giappone prepara una stagione di appuntamenti imperdibili, nel fantastico scenario dei suoi giardini

L’Armonia al primo posto - Il primo appuntamento da segnare in agenda è l’Earth garden "Autumn" 2019, il festival stagionale dedicato agli “Stili di vita ecologici e biologici”. Arrivato alla 15° edizione, l’evento ospitato all’interno del Parco Yoyogi nel weekend del 26 e 27 ottobre è più attuale che mai e invita a una più armoniosa convivenza tra natura e persone, a partire dalle scelte quotidiane. Circondati dallo spettacolo delle foglie colorate, i visitatori potranno assistere anche a una serie di spettacoli musicali.



Un’oasi di relax in centro - Mentre la città si colora di tinte autunnali, il Museo Nazionale di Tokyo apre il suo suggestivo giardino al pubblico, un indirizzo da non perdere per gli amanti del foliage. Dal 30 ottobre al 12 dicembre, turisti e locali possono passeggiare tra i bellissimi esemplari di alberi di ginkgo e aceri, una vera e propria oasi di relax situata dietro l’Honkan, l’edificio principale. Nel parco si trovano anche cinque storiche sale da tè provenienti da tutto il Giappone, una chicca per gli appassioni dell’architettura e della cultura giapponese.



Il viale dei Gingko Biloba - Un altro must per chi visita la capitale nipponica tra ottobre e dicembre è la celebre Ginkgo Avenue all’interno del Meiji Jingu Gaien Park, uno dei luoghi più popolari in questa stagione, diventato un vero e proprio simbolo dell’autunno a Tokyo. Per rendere più vivace l’esperienza, dall’11 novembre al 1 dicembre lungo la strada costeggiata da filari di alberi di ginkgo si svolgerà l’Icho Matsuri – “Ginkgo Festival”, con animazioni e bancarelle che servono cibo.



L’apice del foliage - Lo spettacolo del foliage raggiunge il suo apice ai giardini Rikugien, situati nel quartiere Bunkyo, nella zona nord di Tokyo. Dal 20 novembre al 12 dicembre questo parco tradizionale del periodo Edo, in cui si trovano diverse varietà di aceri e zelkove, prolunga l’orario di apertura per le speciali illuminazioni serali. Al calare del sole il contrasto delle foglie con il cielo scuro rende i colori ancora più vibranti, regalando scorci unici di questa area verde che ha da sempre ispirato artisti e poeti e rientra nel patrimonio culturale della città.



Rugby mondiale - Infine, il mese di novembre si prospetta particolarmente animato poiché il 1° novembre all’Ajinomoto Stadium di Tokyo si disputerà la finale per il bronzo della Rugby World Cup 2019; la partita sarà trasmessa in diretta in molti luoghi della città.



Per maggiori informazioni: www.tokyotokyo.jp