Sport, famiglia, benessere: vacanze in Thailandia

Se cercate di combinare una vacanza al mare con la necessità di mantenervi attivi, ci sono diverse opzioni. Se vi piacciono gli sport da contatto potresti provare la boxe thailandese; prenota una vacanza sulle isole di Koh Samui o Phuket. I golfisti possono recarsi a Hua Hin o Pattaya per godersi green di livello mondiale mentre i ciclisti dovrebbero prendere in considerazione i percorsi costieri del sud. Appassionati di snorkeling e subacquei possono immergersi nel Golfo d Thailandia recandosi a Koh Tao o Chumphon. E per accedere ad alcuni dei migliori siti di immersione del mondo, Khao Lak e Phuket sono entrambi una buona base per esplorare la diversità sottomarina delle Isole Similan e delle Isole Surin.Le isole e le località marine thailandesi più celebri mettono a disposizione tutti gli ingredienti per rendere estremamente piacevole una vacanza familiare. Con una vasta gamma di alloggi tra cui scegliere, un numero infinito di ristoranti e tantissime cose da vedere e da fare lontano dalla spiaggia, Koh Samui, Koh Chang, Krabi e Phuket sono perfette. Khao Lak è un’altra scelta eccellente per la piacevole atmosfera perfetta per chi ha bambini. Chi cerca novità e un po’ di avventura può optare per alcune delle destinazioni balneari thailandesi meno conosciute come Chumphon o Khanom.Se cercate una spiaggia o un’isola che sia fuori dai percorsi turistici tradizionali, non rimarrai deluso. Sul Mar di Andaman viaggia verso le tranquille isole di Trang e goditi le delizie tropicali di Koh Libong o Koh Sukorn. Oppure dirigiti ancora più a sud e rimani sulla splendida Koh Bulon o negli alloggi del Parco Nazionale di Koh Tarutao. Anche l’isola di Koh Phayam nella provincia di Ranong è un’ottima scelta. Sulla terraferma della costa del Golfo, la maggior parte dei turisti stranieri tende a trascurare le spiagge di Chumphon, mentre Nakhon si Thammarat offre una perfetta combinazione di spiagge, natura, ospitalità e cultura oltre ad essere un’alternativa più tranquilla alle vicine isole di Koh Tao e Koh Samui. Allo stesso modo, le spiagge di Pranburi e Prachuap Khiri Khan, a sud di Hua Hin, offrono un’altra buona opzione.Se state cercando un modo sensazionale per celebrare il vostro matrimonio o trascorrere una luna di miele indimenticabili, le isole e le spiagge della Thailandia offrono il massimo in termini di ambientazioni romantiche. Sulla costa delle Andamane, l’isola di Koh Lanta è un luogo unico per bearsi dei meravigliosi tramonti sul Mare delle Andamane. Oppure si può camminare mano nella mano con il partner sulle soffici sabbie di Khao Lak e godersi una cena romantica sotto le stelle. Sulla costa orientale, lo splendido arcipelago di Koh Chang è ideale per una romantica vacanza al mare. Se state pianificando il matrimonio o una luna di miele in Thailandia, i classici rimangono Koh Samui, Krabi e Phuket con hotel in grado di realizzare qualsiasi sogno. La Thailandia è poi perfetta per una vacanza nel segno del benessere. Da non perdere un soggiorno al Chiva-Som di Hua Hin o nell’incredibile Kamalaya a Koh Samui. Anche per rilassarsi con tecniche di massaggio che appartengono alla millenaria tradizione thailandese.Per maggiori informazioni: www.turismothailandese.it