Seychelles, fuga dal freddo in un paradiso terrestre

La natura dolce e selvaggia mette questo Paese all’avanguardia mondiale nelle tecniche di conservazione dell’ambiente ed ecosostenibilità ( infatti, più del 50% delle terre emersedelle Seychelles sono Parco Nazionale).



Una foresta patrimonio Unesco - Se il verde delle foreste e i colori del mare sono meravigliosi in tutte le isole, è anche vero che ognuna di queste ha la sua caratteristica che la rende unica: Mahé ospita una delle capitali più piccole al mondo, giardini botanici e atelier di artisti, Praslin vanta una foresta patrimonio Unesco e La Digue ha conservato al meglio i ritmi di vita isolani e la vera atmosfera e suoni seychellesi, che si possono gustare visitando l’isola in bicicletta o su carri trainati dai buoi ( le auto, nell’isola, sono quasi totalmente assenti).



Eden per chi ama la pesca - Altre isole sono famose in tutto il mondo come veri e propri paradisi della pesca (Alphonse Island), per le migliaia di uccelli che ci vivono ( le suggestive Bird, Cousine, Cousin), per le centinaia di tartarughe terrestri che vi vivono completamente libere (ad esempio Curieuese).



L'esperienza creola - Per godersi al meglio le Seychelles è consigliato scoprire la fantastica cultura creola, la sua musica, la cucina gustosa e visitare più isole possibili, quasi tutte arricchite da parchi marini, sentieri di trekking ( una vera e propria sorpresa per i visitatori) e spiagge fantastiche. Vivere l’esperienza creola è indimenticabile per chi cerca una vacanza dedicata interamente al relax, per chi ama le barche, per chi vuole scoprire le centinaia di piante e animali autoctone, per famiglie con bambini e per chi è in viaggio di nozze.



Lusso e semplicità - Alle Seychelles è possibile vivere il “barefoot luxury”, il lusso collegato alla semplicità e alla natura, in isole private e in alberghi di prim’ordine. Ma ci sono anche hotel de charme, appartamenti e numerose guest house, senza che si rinunci a panorami mozzafiato e alla qualità.



