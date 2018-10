​Aruba, i Caraibi formato famiglia

Come se questo non bastasse, Aruba è anche un’isola molto sicura: può essere girata in lungo e in largo, vissuta a 360° gradi e scoperta in totale autonomia. Non solo sicurezza: ecco altre 5 ragioni per scegliere Aruba per il vostro prossimo viaggio in famiglia.



1.Spiagge a misura di bambino - Al numero 1 delle spiagge per famiglie troviamo Baby Beach, a Seroe Colorado, nel distretto di San Nicolas. Questa spiaggia, molto frequentata anche dai locali, è una mezza luna di sabbia fine e bianca bagnata da acque calde, basse e sempre calme dove i bambini possono giocare per ore sulla riva in totale tranquillità. Oltre a Baby Beach, ecco Palm Beach, con le sue acque calme e le tantissime opportunità di divertimento e Arashi Beach, un’altra delle spiagge preferite dalle famiglie locali, soprattutto la domenica. Tutte le spiagge di Aruba sono libere, ma comunque dotate di ogni confort e servizio.



2.Non solo mare - Oltre alle ampie distese di sabbia bianca, Aruba offre moltissime attività per far divertire grandi e piccini. La Riserva degli Asini (Donkey Sanctuary), principale mezzo di trasporto degli abitanti dell’isola fino a fine ‘800, il Philip’s Animal Garden, che offre visite guidate interattive ed educative alla scoperta di oltre 50 specie di animali esotici provenienti da tutto il mondo e la Riserva delle Farfalle (Butterfly Farm), un giardino tropicale brulicante di farfalle di tutte le specie e colori.



3.Resort per famiglie - Tutti i Resort di Aruba sorgono dietro gli 11 km di spiagge bianche di Palm Beach ed Eagle Beach. Molti dispongono di kids club e offrono animazione e attività per bambini. Inoltre, la maggior parte aderisce all'iniziativa One Happy Family, un programma che prevede vantaggi e promozioni per chi viaggia in famiglia, come colazioni gratuite, soggiorni gratis per i bambini e omaggi di benvenuto al check-in.



4.Avventure nel Parco Naturale Arikok - Il Parco Nazionale Arikok è il tesoro nazionale di Aruba: una riserva naturale protetta, che occupa quasi il 20% della superfice dell’isola. Si possono esplorare insieme a uno dei ranger locali, noleggiare una mountain bike o prenotate un’escursione a cavallo, in quad o in fuoristrada.



5.Niente complicazioni - La pianificazione di una vacanza in famiglia può richiedere molto tempo, ma scegliendo la One Happy Island dei Caraibi vi accorgerete fin da subito che sarà tutto molto più semplice del previsto: dall’Italia, l’isola è comodamente raggiungibile via Amsterdam o via Miami; è possibile pagare tutto in dollari americani e c’è acqua potabile che esce direttamente dal rubinetto; gli arubani, famosi per la loro ospitalità, parlano correntemente 4 lingue (inglese, olandese, spagnolo e papiamento, la lingua nativa ufficiale).



