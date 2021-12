Repubblica Dominicana: dieci tesori da non perdere

Isola Cabra - Questo piccolo isolotto di sabbia bianca, noto anche come Isla de Sal, per l’abbondanza di sale marino delle sue acque, si trova a pochi minuti dalla costa di Montecristi a nord di fronte alla punta del Parco Nazionale El Morro. È facilmente raggiungibile in barca ed è la meta ideale per chi vuole concedersi una giornata immersi tra il relax delle sue soleggiate spiagge di sabbia bianca e avventurose sessioni di snorkeling tra le acque turchesi.



Parco Ecologico Humedales de Nigua - Dichiarata area protetta nel 2009, questa bellissima riserva naturale nella provincia di San Cristóbal, a sud, è il paradiso degli amanti della natura e ospita oltre cinquanta specie di uccelli, una grande varietà di rettili, numerose piante e laghi che ne arricchiscono la biodiversità. Le zone umide e l’ecosistema di mangrovie offrono incredibili scorci di grande ispirazione per appassionati di fotografia, mentre per i più sportivi è possibile avventurarsi in mountain bike tra i percorsi nel verde.



Cascata di Arroyo Grande - Sulle alture della provincia di Espaillat, la Cascata di Arroyo Grande – conosciuta anche come El Salto Los Bueyes – è una delle grandi attrazioni della zona con le sue acque cristalline che invitano a godersi un bagno rinfrescante.



Laguna Dudú - Laguna Dudú, una delle maggiori ricchezze ecoturistiche del comune di Cabrera, è completamente immersa nella foresta tropicale ed è formata da una serie di stagni d’acqua dolce color blu cobalto e turchese. Negli stagni, alimentati da grotte sotterranee, si pratica kayak ed è possibile, per i più coraggiosi, attraversare la laguna con una zipline sospesa a otto metri di altezza. È inoltre la meta ideale per gli appassionati di immersioni subacquee e l'unico posto al mondo dove poter praticare speleologia passando da un lago naturale a un altro.



Grotte e laguna di Cabarete - Cabarete a nord é una destinazione molto popolare fra i giovani e gli appassionati di sport avventurosi come kiteboarding, windsurf e laser sailing grazie alla presenza di acque calde e perfette condizioni di vento. Di fronte alla sua laguna si stagliano bellissime grotte, oggi visitabili attraverso tour guidati, che un tempo ospitavano gli Indiani Taino. Le grotte si trovano all’interno del Parco Nazionale El Choco, punto di riferimento per gli appassionati di birdwatching.



Bahia de Las Águilas - Caratterizzata da acqua trasparente e una distesa di sabbia bianca, non stupisce che sia considerata da molti la spiaggia più bella di tutta la Repubblica Dominicana. Bahia de Las Aguilas si trova nella provincia di Pedernales nel sud ovest, all’interno del Jaragua National Park e con i suoi 8 chilometri offre un meraviglioso paesaggio carsico, che abbraccia l’intera costa, e un ricco patrimonio vegetale marino.



Le Dune di Baní - Le Dune di sabbia di Baní si trovano nell’arida regione sud-occidentale della Repubblica Dominicana e offrono un suggestivo paesaggio di colline sabbiose che si innalzano fino a 35 metri. Quest’area, dichiarata protetta nel 1996, sorprende per la sua variegata biodiversità di flora e fauna. È costituita da 20 chilometri quadrati di valli e montagne sabbiose sulle quali è possibile arrampicarsi e ammirare, da un lato, il panorama della Playa Las Salinas – paradiso dei surfisti – e, dall’altro, la splendida baia di Las Salina.



Playa Bonita - Il nome suggerisce l’incredibile bellezza di questa spiaggia ed è infatti una delle più affascinanti della penisola di Samaná e di tutta la Repubblica Dominicana. La sua sabbia bianca e le sue alte palme da cocco si affacciano sul paradisiaco mare blu. La spiaggia è particolarmente popolare per la sua tranquillità, ma è meta ideale anche per i più sportivi che qui praticano attività acquatiche come surf, kitesurf, SUP, canoa o body board.



Playa Diamante - Playa Diamante si trova a Cabrera, lungo la costa settentrionale dell’isola, e accoglie i visitatori con la sua distesa di sabbia bianca e acque chiare e temperate che hanno una profondità molto bassa. È infatti possibile camminare per molti metri nel mare senza che il livello dell’acqua superi la vita. Rappresenta la meta perfetta per una giornata al mare con tutta la famiglia: i bambini possono giocare in totale sicurezza, i più avventurosi possono partecipare alle numerose attività acquatiche organizzate, mentre chi è alla ricerca di totale relax può riposarsi presso le numerose zone d’ombra circondate da una ricca vegetazione lussureggiante.



Montagna Redonda - Si trova a Miches nella provincia di El Seibo, offre la vista più bella di tutta la Repubblica Dominicana. Da questo hot spot ad alta quota si gode di aria fresca e pura e di una visuale a 360° sulla baia di Samanà e sulle lagune di Redonda e di Limon. Sono inoltre installate comode amache e divertenti altalene per godersi in modo inedito il panorama e scattare vertiginose fotografie.



Per maggiori informazioni: www.godominicanrepublic.com/it