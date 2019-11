Prospettive inconsuete: dieci città viste dall’alto 

Tutto dipende dal punto di vista : un luogo anche celeberrimo può riservare sorprese e nuovi punti di vista se lo si osserva con occhi diversi. Non c’è come staccarsi da terra e guardare giù per ammirare geometrie e prospettive alle quali non avremmo mai pensato. Ecco allora dieci cartoline da tutto il mondo, osservandolo rigorosamente… dall’alto in basso.

LONDRA – La capitale dei Regno Unito si mostra in tutto il suo splendore in una visione aerea e al calar della sera. Tutta un’altra cosa rispetto alle sensazioni che si provano passeggiando… con i piedi per terra.



PARIGI - La grandiosità della Ville Lumière si apprezza ancora meglio in una visuale a volo d’uccello: nella foto Place de l’Étoile e l’Arco di Trionfo.



MILANO – La piazza del Duomo, ammirata dalla sommità della Cattedrale, compare attraverso un bosco di guglie che lasciano intravedere la pavimentazione della piazza. E le persone sembrano piccole come formiche.



ROMA – La Città Eterna con la sua storia millenaria e i suoi monumenti celeberrimi può sempre stupire, se ci cambia il punto di osservazione. Persino il Colosseo, uno dei monumenti più ammirati al mondo, visto dall’alto, appare inconsueto e persino un po’ bizzarro.



SIENA - Piazza del Campo, una delle piazze più famose e fotografate al mondo, è ancora più affascinante contemplandola dal cielo, come una gemma, incastonata nel cuore antico della città. 1038055576



NEW YORK – E’ una delle città verticali per eccellenza: forse per questo l’idea di vederla dall’alto non ci impressiona particolarmente. Eppure, è un vero intrico di grattacieli.



DUBAI – La vista della città dalla terrazza panoramica del Burj Khalifa, la torre più alta della città, è impressionante: gli altri grattacieli che sorgono nei pressi, pur di ragguardevole altezza, si fanno guardare davvero dall’alto in basso.



SINGAPORE – Questa caleidoscopica metropoli asiatica ha uno skyline futuristico, fatto di mille edifici iconici e, di notte, super-illuminati. Protagonista della nostra cartolina è Marina Bay, con il grandioso complesso del Marina Bay Sand Tower, con la celebre piscina a sfioro con vista sui grattacieli.



SHANGHAI– Come ci si sposta in una megalopoli da oltre 30 milioni di abitanti? Tutto è ingigantito, compresi il traffico di auto e, di conseguenza, gli svincoli stradali. Nella nostra immagine, uno snodo viario di ragguardevoli proporzioni: qui, beccare l’uscita giusta, potrebbe non essere così semplice.



TORONTO– La grande metropoli dell’Ontario, in Canada, è una delle capitali più dinamiche e nello stesso più vivibili al mondo. Le architetture del distretto finanziario viste dall’alto sono un reticolato di grattacieli e un caleidoscopio notturno di luci.