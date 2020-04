Panoramiche, impervie, pericolose: le strade più suggestive del mondo

Da percorrere, da ammirare, da sognare: sono strade , autostrade e vie di transito davvero speciali: sarà per i luoghi naturali che attraversano, per la difficoltà del tracciato o per la grande bellezza che permettono di ammirare. Ce n’è per tutti i gusti, in un viaggio davvero on the road , almeno per immagini.

SEA CLIFF BRIDGE, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - Il Sea Cliff Bridge e l'adiacente Lawrence Hargrave Drive Bridge sono due ponti stradali che fanno parte della scenografica Lawrence Hargrave Drive lungo la parete rocciosa di Illawarra, nella regione settentrionale di Illawarra nel Nuovo Galles del Sud, Australia. Assicurata una vista mozzafiato sull’Oceano.

VAL D'ORCIA, TOSCANA – Immerse in un passaggio idilliaco, tra dolci ondulazioni e geometrie create dai filari di cipressi monumentali, le strade di questo lembo di Toscana disegnano il paesaggio e sono tra le più fotografate del mondo.



PASSO DELLO STELVIO, LOMBARDIA E TRENTINO ALTO ADIGE – E’ uno dei tracciati di montagna più impegnativi d’Europa, tanto che può essere percorso solo durante i mesi estivi. Ottantotto tornanti da brivido, per un dislivello che supera i 1800 metri.



STRADA DEL MALOJA, SVIZZERA - Questo importante valico stradale delle Alpi Retiche occidentali mette in comunicazione la Valchiavenna/Val Bregaglia con l'Engadina, unendo le due cittadine di Chiavenna e St. Moritz. Il tracciato nel versante italiano è molto scosceso e serpeggiante con numerosi e impegnativi tornanti



PUNKAHARJU, FINLANDIA – Ci troviamo all'interno dell'omonima riserva naturale finlandese. La collina morenica risalente all’ultima era glaciale costituisce uno dei paesaggi più conosciuti della Finlandia. Dalle strade che percorrono la riserva si possono ammirare splendide vedute sul lago, tra pini maestosi.



FLORIDA KEYS OVERSEAS HIGHWAY - E’ un’autostrada davvero speciale, con 205 chilometri sospesi tra mare e cielo, sull’Oceano Atlantico e sul Golfo del Messico. La strada collega tra loro le diverse isolette dell’arcipelago Florida Keys.

TIANMEN MOUNTAIN ROAD, CINA – Undici chilometri letteralmente da capogiro, su una delle strade più pericolose e tortuose del mondo. Sono solo undici chilometri ma per percorrerli occorrono ore: ci sono 99 tornanti e curve davvero infernali. La strada porta alla celebre grotta Tianmen, nota come la Porta del Paradiso.

DESERTO DI NAMIBIA – Le strade e le piste che attraversano il deserto sono poche e per lo più difficili da percorrere. Sembrano tracciate con la matita e il righello, ma sono piene di insidie: di solito percorrerle è abbastanza noioso, data l’uniformità del paesaggio, ma spesso sono l’unico modo per raggiungere luoghi di immensa bellezza, per i quali vale la pena fare qualche sacrificio (sempre accompagnati da guide esperte).



SVINCOLI AUTOSTRADALI DI BANGKOK – In questi intricati tornanti presso Bangkok è decisamente opportuno prestare la massima attenzione per non mancare l’uscita desiderata: uscire da questo groviglio di strade non è affatto semplice, specie nell’ora di punta. Del resto non potrebbe essere diversamente in una megalopoli che conta, tra città e sobborghi, oltre 15 milioni di abitanti.



DALTON HIGHWAY, ALASKA - E' la strada perfetta per chi ama i paesaggi invernali e non teme l'isolamento. questa strada si inoltra per 600 km… nel nulla. Ospita comunque un certo movimento, anche nei mesi invernali, perché scorre parallela alla Trans-Alaska Pipeline, un importante oleodotto