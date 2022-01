Non solo tenda e picchetto: sul campeggio 5 miti da sfatare

Il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, Campeggi.com, sfata 5 tra i falsi miti più diffusi sul mondo dei camping e delle vacanze all’aria aperta: dalle sistemazioni alla stagionalità, passando per cucina, connessione e relax. Eccoli.



Il campeggio è solo tenda e picchetto - Quando si pensa al campeggio vengono in mente tenda, picchetto e sacco a pelo, ma questo non è l’unico modo di vivere la propria vacanza open air. I camping oggi propongono infatti un’offerta vasta e diversificata per venire incontro anche a chi non vuole rinunciare alle comodità. Non solo piazzole per la tenda, quindi, ma anche le aree attrezzate per i camper e i glamping, con le loro sistemazioni originali - dagli skyview chalet alle case sugli alberi - che attirano ben il 90% degli utenti e uniscono la bellezza della vacanza all’aria aperta al comfort degli alberghi, con tanto di camere con cucine e bagni indipendenti.



Non si va in campeggio d’inverno - Se si pensa ai camping si pensa alla vacanza al mare in estate, in pantaloncini, canotta e occhiali da sole, ma in realtà il campeggio si può vivere tutto l’anno, anche in inverno, soprattutto in montagna o nei pressi delle città d’arte. A confermarlo anche il 70% dei campeggiatori, che preferisce le vacanze invernali a quelle estive. Il 90% degli utenti di Campeggi.com, inoltre, ogni anno non vede l’ora che arrivi la prima neve per vedere i panorami imbiancati e per immergersi nell’atmosfera ovattata della montagna durante una vacanza in mezzo alla natura.



In campeggio non ci si rilassa - La vacanza in campeggio è spesso associata a una vacanza attiva e scomoda, dove c’è sempre qualcosa da fare o da sistemare, ma non è sempre così. Per chi vuole rilassarsi, infatti, i camping e i villaggi vacanze offrono sempre più spesso tutti i tipi di comfort: bagni privati, aree wellness con lettini massaggi, vasche termali, stanze per la cromoterapia, saune finlandesi e bagno turco. Questi servizi sono molto richiesti soprattutto in inverno: secondo il sondaggio condotto da Campeggi.com, infatti, ben il 70% dei viaggiatori invernali tra escursioni, attività e area Wellness in vacanza preferisce provare quest’ultima.



La vacanza in campeggio significa pranzo al sacco - Non solo pranzo al sacco e fornelletti da viaggio. Oggi i campeggi offrono ai loro ospiti anche fornitissimi punti ristoro, bar e ristoranti che spesso non hanno nulla da invidiare a quelli delle altre strutture ricettive. In alcuni casi il menù è internazionale, in altri gli chef puntano sulla cucina regionale con ingredienti a chilometro zero per esaltare i sapori locali e permettere ai viaggiatori non solo di concedersi una coccola in più, ma anche di scoprire il territorio a tavola.



In campeggio bisogna rinunciare a internet - Scegliere una vacanza in mezzo alla natura non significa necessariamente isolarsi dal punto di vista tecnologico. Sono moltissimi, infatti, i camping e i villaggi che offrono una connessione Wi-Fi veloce e gratuita per permettere ai propri ospiti di rimanere connessi in ogni momento. L’ideale per chi vuole rimanere in contatto con amici e parenti e condividere live i ricordi delle proprie vacanze o per chi vuole fare smart working da un luogo di villeggiatura -seguendo il nuovo trend della workation-, un’esperienza da vivere anche in bassa stagione quando i bambini sono a scuola e i campeggi sono aperti e spesso vissuti dai soli adulti.