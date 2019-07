New York, Ibiza e Lisbona regine del turismo estivo

Le regine dell’estate turistica? Gli italiani in vacanza confermano sul podio New York, Ibiza e Lisbona . Salgono di undici posizioni Porto in Portogallo e di dieci Malaga e Madrid . Escono dalla “top 50” mete di lungo raggio come Singapore e Kuala Lumpur, e perdono Bali, Los Angeles e Miami, a beneficio di capitali europee e mete italiane, come la Puglia e Matera .

Sono questi in sintesi i risultati di una ricerca effettuata da Skyscanner.it sulle destinazioni più trendy dell’estate 2019 e pubblicate sullo studio Summer Travel Trend 2019, che prende in considerazione ben cinquanta destinazioni secondo il numero di prenotazioni aeree. Ecco la top ten: New York, Ibiza, Lisbona, Atene, Dublino, Skiathos, Porto, Malaga, Bari, Brindisi.



Salgono le mete italiane - Ai vertici quindi anche Atene, Dublino e Skiathos (Grecia) e salgono in classifica capitali europee come Berlino, Parigi ed Edimburgo (tutte a +4, rispetto all’anno precedente) e molte destinazioni spagnole come Valencia (+4), Tenerife (+5) e Siviglia (+6), con un interessante exploit di Malaga e Madrid, entrambe in salita di ben 10 posizioni, rispetto al 2018. Bene l’Italia, che vede le sarde Cagliari ed Alghero scalare la classifica di 5 posti, rispetto all’anno precedente, e Brindisi e Bari registrare un +10, per l'indubbio fascino delle spiagge pugliesi e anche all' “effetto Matera”, Capitale della cultura europea.



In flessione le mete più “esotiche” - Da notare, la scalata di Porto (+11) che, insieme al risultato di Lisbona, conferma il Portogallo fra le destinazioni preferite dagli italiani, per vacanze estive convenienti, fra cultura e relax. Perdono punti in classifica tra le mete più cercate per l’estate, destinazioni a lungo raggio, come le americane Miami (-9), Los Angeles (-8) e San Francisco (-5); Bali (-7), Zanzibar (-7) e Tokyo (-4); ed escono dalla classifica delle top 50 delle mete più cercate per l’estate Singapore (-26) e Kuala Lumpur (-12), in Malesia.