Scopri le 5 spiagge più spettacolari di Mauritius

MONT CHOISY, FAMIGLIARE - Una distesa infinita di sabbia fine incorniciata da alberi di casuarina: Mont Choisy è una delle spiagge più lunghe dell'isola. Le sue acque calme e turchesi la rendono perfetta per nuotare e praticare snorkeling in sicurezza. A soli 30 minuti dalla capitale, questa baia accoglie ristoranti tipici e attività acquatiche, rendendola ideale per una giornata di relax con tutta la famiglia.



ST FELIX, SELVAGGIA - Nella costa sud dell'isola si trova questa spiaggia incontaminata, incorniciata da palme di cocco e caratterizzata da un mare turchese che lascia senza fiato. Le correnti possono essere intense, ma la sua sabbia dorata è perfetta per passeggiate rilassanti e picnic al tramonto. Un rifugio di serenità per chi desidera allontanarsi dalle mete più turistiche.



JARDIN TELFAIR, ROMANTICA - Nascosta a Souillac, questa spiaggia selvaggia è un angolo segreto da scoprire. Tra la vegetazione tropicale e i sentieri che conducono a un suggestivo affaccio sull'oceano, Jardin Telfair è perfetta per una fuga romantica o un picnic vista mare.



BELLE MARE, L'AVVENTURA - Con i suoi sei chilometri di sabbia bianchissima, Belle Mare è perfetta per una passeggiata mattutina mentre il sole sorge sull'Oceano Indiano. Qui puoi rilassarti all'ombra delle casuarine o avventurarti in sport acquatici come snorkeling e immersioni. Gli appassionati di golf troveranno anche campi esclusivi nelle vicinanze, ideali per concludere una giornata perfetta.