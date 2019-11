Mare, città, eventi: le mete al top del 2020

La classifica è stata stilata da Volagratis.com, che ha individuato la Top 5 delle destinazioni che nel corso del 2020 saranno al centro dell’attenzione internazionale con eventi o manifestazioni sportive, la Top 5 delle città più amate dagli italiani per un city break e infine le 5 destinazioni di mare più gettonate.



Destinazioni imperdibili per eventi del 2020.



1 - Tokyo, Giappone - Con il suo mix unico di tradizione e innovazione, Tokyo è il luogo perfetto per chi vuole immergersi tra progetti futuristici e luoghi di culto suggestivi, come il santuario di Meiji-Jingu. Quando andare: a fine luglio, per vivere in prima persona l’atmosfera delle Olimpiadi, o tra marzo e aprile, quando i ciliegi in fiore la colorano di rosa. Cosa assaggiare: il ramen e l’okonomiyaki, perché la cucina giapponese non è fatta di solo sushi.



2 - Kuala Lumpur, Malesia - Kuala Lumpur è un concentrato di grattacieli capitanati dalle Petronas Tower, ma a poca distanza ci si può ritrovare in luoghi suggestivi come le Grotte di Batu, che ospitano uno dei più grandi santuari indù al di fuori dell’India. Per di più, il 2020 è stato designato come “Visit Malaysia 2020”, la campagna che punta il focus su ecoturismo, arte e cultura con l’obiettivo di coinvolgere e raggiungere 30 milioni di arrivi di turisti internazionali. Quando andare: a giugno, per evitare la stagione delle piogge, ma anche il caldo eccessivo di luglio e agosto.Cosa assaggiare: char kuey teow, un piatto a base di noodles, uova, germogli di soia e gamberi.



3 - Dubai, Emirati Arabi - Dubai è fatta di palazzi e strutture ultramoderne che sembrano sbucare dal deserto formando un’oasi di vetro e metallo. Una città sorvegliata dal grattacielo più alto del mondo: il Burj Khalifa. Quando andare: da ottobre in poi, per partecipare all’Esposizione Universale che è prevista presso la città emiratina dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 con il tema “Connecting Minds, Creating the Future”. L’esposizione festeggerà anche il 50esimo anniversario della fondazione degli Emirati Arabi Uniti, il Golden Jubilee dello Stato. Cosa assaggiare: i luqaimat, i dolcetti con salsa di datteri e semi di sesamo, perfetti con il caffè.



4 - San Pietroburgo, Russia - San Pietroburgo è un luogo che ha ispirato scrittori e musicisti, città di teatri, di musei e di palazzi, come l'affascinante e prezioso Ermitage e il Palazzo d’Inverno, casa degli Zar. Quando andare: tra giugno e luglio per assistere alle partita UEFA o per godersela senza le temperature polari dell’inverno. Cosa assaggiare: pelmeni, i ravioli di carne con cipolla accompagnati da burro o panna acida.



5 - Baku, Azerbaigian - Baku, bagnata dal Mar Caspio, è caratterizzata da quartieri storici tutti da scoprire affiancati da zone modernissime e paesaggi lunari come quelli creati dai vulcani di fango nel vicino Gobustan National Park. Quando andare: a giugno, per vivere in un solo viaggio l’adrenalina delle corse della Formula 1 e i gol della UEFA. Cosa assaggiare: il plov, il riso con zafferano, erbe aromatiche, carne fritta e verdure.



Le città più apprezzate dagl italiani.



1 - Parigi, Francia - La Ville Lumière ha un fascino tutto suo e con i suoi tetti, le sue stradine e la magica Torre Eiffel è una delle città da vedere almeno una volta nella vita. Da non perdere una passeggiata lungo la Senna, magari al tramonto. Quando andare: a settembre o ottobre, quando l’autunno la colora di rosso e arancione, o a febbraio, per San Valentino.



2 - Barcellona, Spagna - La città di Gaudì è una capitale eclettica, vivace, ideale per una gita fuori porta o per un weekend lungo trascorso tra Parc Güell, la Rambla, la spiaggia Barceloneta e il mercato de la Boqueria. Quando andare: Barcellona può essere vissuta tutto l’anno, ma si sconsiglia luglio e agosto, quando i prezzi salgono alle stelle.



3 - Londra, Regno Unito - Londra è una città di musei, di palazzi reali, di mercatini vintage e street art. In lei convivono tante personalità diverse e ogni viaggio permette di scoprire un volto nuovo. Un luogo da visitare e dove ritornare. Quando andare: a dicembre, per vivere la magia del Natale a Winter Wonderland, in Hyde Park, o a luglio, per assistere alla finale UEFA.



4 - Amsterdam, Paesi Bassi - La capitale dei Paesi Bassi è una delle città più green d’Europa e con i suoi numerosissimi canali è anche chiamata la “Venezia del Nord”. Un luogo dove arte e storia si mescolano con alcuni dei quartieri più alternativi d’Europa. Quando andare: tra fine marzo e maggio, quando fioriscono i tulipani.



5 - Praga, Repubblica Ceca - Praga è una delle città più magiche d’Europa, capitale di alchimisti, di misteri e di leggende. Obbligatoria una visita al Castello, dal quale si può godere di una vista panoramica sui suoi tetti. Quando andare: a maggio o settembre, quando le temperature sono più clementi e non è completamente invasa dai turisti.



Le destinazioni estive più gettonate.



1 - Maiorca, Spagna - Maiorca è un’isola di spiagge bianche, acque turchesi e grotte affascinanti, ma dove sorgono imponenti anche la fortezza e la cattedrale di Palma di Maiorca. Un angolo di Baleari e di Spagna dove si uniscono natura e storia. Quando andare: tra maggio e giugno o a settembre, quando è possibile godersi la spiaggia in totale tranquillità. La spiaggia da non perdere: Playa de Formentor o la piccola e raccolta Caló del Moro, per un’esperienza più intima.



2 - Sharm El Sheikh, Egitto - Sharm El Sheikh è relax su spiagge dorate e nuotate tra la barriera corallina, ma anche escursioni nel deserto del Sinai e shopping tra le botteghe intorno alla moschea Al Mustafa. Quando andare: tutto l’anno, anche a dicembre, per un Capodanno fuori dagli schemi. La spiaggia da non perdere: quella di El Fanar o Ras Um Sid.



3 - Sicilia, Italia - Maggiore isola del Mediterraneo, la Sicilia è un luogo di tradizioni secolari, di ottimo cibo, di siti archeologici e spiagge da sogno. Ogni provincia ha la sua personalità, da Trapani con le sue saline, a Catania, ai piedi dell’Etna. Quando andare: a maggio o a settembre, per visitarla con più calma, ma senza rinunciare a niente. La spiaggia da non perdere: quelle nella Riserva Naturale dello Zingaro (Trapani) o di fronte alla Scala dei Turchi (Agrigento).



​​​​​​​4 - Ibiza, Spagna - Ibiza è famosissima per la sua vita notturna, per i club e le discoteche che la animano durante la stagione estiva, ma è un’isola che può essere vissuta anche in bassa stagione, per scoprire calette e paesini da un altro punto di vista. Quando andare: a settembre, per chi vuole viverla con tranquillità, o tra giugno e agosto, per chi cerca divertimento e vita notturna. La spiaggia da non perdere: l’ampia Cala Tarida, vicina a San José, o la più tranquilla Sol D’en Serra.​​​​​​​



5 - Tenerife, Spagna - Isola di spiagge vulcaniche, di parchi nazionali e di sentieri da percorrere a piedi. Tenerife, una delle Isole Canarie, è un concentrato di natura ideale sia per gli amanti del relax sia per chi preferisce il turismo attivo. Quando andare: da maggio a ottobre, ma a anche tra febbraio e aprile per chi vuole ammirare tutti i suoi colori. La spiaggia da non perdere: La Tejita, con le sue rocce rosse, o Los Gigantes, per essere circondati da alte scogliere vulcaniche.​​​​​​​