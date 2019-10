Turismo 2020: le mete al top secondo Lonely Planet

Un mondo da scoprire: i dieci migliori per Lonely Planet Istockphoto 1 di 12 Istockphoto 2 di 12 Istockphoto 3 di 12 Istockphoto 4 di 12 Istockphoto 5 di 12 Istockphoto 6 di 12 Istockphoto 7 di 12 Istockphoto 8 di 12 Istockphoto 9 di 12 Istockphoto 10 di 12 Istockphoto 11 di 12 Istockphoto 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nazioni - Il Bhutan, luogo di montagne d’altezza vertiginosa e di magnifici templi è al primo posto nella classifica per nazioni, “unico paese del mondo a emissioni negative di carbonio- dice la motivazione - che entro il 2020 diventerà la prima nazione interamente biologica. Seguono l’Inghilterra con l’England Coast Path e la Macedonia del Nord con il lago Ohrid.



Regioni - Al vertice per le regioni, la Via della Seta, in Asia centrale, resa "più accessibile che mai per i "massicci investimenti nei trasporti e nelle infrastrutture". Le nostre Marche si piazzano al secondo posto perché "nel 2020 saliranno alla ribalta, quando Urbino guiderà le celebrazioni per il 500° anniversario della morte di Raffaello" e al terzo Tohoku, in Giappone che "è una ventata di aria fresca per i viaggiatori avventurosi stanchi delle folle” soprattutto quando "gli occhi di tutto il mondo nel 2020 saranno puntati su Tokyo per le Olimpiadi".



Città e mete convenienti - La bella Salisburgo in Austria conquista il primo posto tra le città seguita da Washington DC (Usa) mentre Il Cairo è al terzo posto per la prossima inaugurazione del nuovo Gran Egyptian Museum, a Giza. Nella speciale classifica che prende in considerazione i luoghi più convenienti per una viaggio, oro a Nusa Tenggara Orientale in Indonesia, la capitale dell’Ungheria Budapest e il Madhya Pradesh in India.



Queste comunque le classifiche delle top ten:



Top ten Paesi

1 Bhutan

2 Inghilterra

3 Macedonia del Nord

4 Aruba

5 Swatini

6 Costa Rica

7 Olanda

8 Liberia

9 Marocco

10 Uruguay.



Top ten regioni

1 Via della Seta - Asia centrale

2 Marche - Italia

3 Tōhoku - Giappone

4 Maine - Stati Uniti

5 Lord Howe Island - Australia

6 Provincia del Guìzhōu - Cina

7 Provincia di Cadice - Spagna

8 Argentina nord-orientale

9 Golfo del Quarnaro - Croazia

10 Foresta amazzonica - Brasile



Top ten città

1 Salisburgo - Austria

2 Washington DC - Stati Uniti

3 Il Cairo - Egitto, 4 Galway - Irlanda

5 Bonn - Germania

6 La Paz - Bolivia

7 Kochi - India

8 Vancouver - Canada

9 Dubai - Emirati Arabi Uniti

10 Denver - Stati Uniti



Top ten destinazioni convenienti

1 Nusa Tenggara Orientale - Indonesia

2 Budapest - Ungheria

3 Madhya Pradesh - India

4 Buffalo - Stati Uniti

5 Azerbaigian

6 Serbia

7 Tunisia

8 Cape Winelands - Sudafrica

9 Atene - Grecia

10 Zanzibar - Tanzania