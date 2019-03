Parigi è la città più cara del mondo

Le città più care al mondo sono tre: Parigi, Hong Kong e Singapore . E non è una graduatoria dal primo al terzo posto, si tratta di un primato condiviso da questa insolita triade urbana. La capitale francese, il territorio autonomo cinese e la città stato a sud della Malesia sono accomunate da un altissimo costo della vita. Lo ha messo nero su bianco uno studio del britannico "Economist" , dal titolo "Worldwide cost of living report", che ogni sei mesi fa i conti in tasca alle metropoli del globo.

La ricerca ha messo a confronto 160 diversi prodotti e servizi - dal pane all'automobile passando per gli affitti - e si è basato sulle abitudini di una famiglia media di tre persone . Lo scorso anno Parigi occupava il secondo posto, e dal 2003 è figura fissa nella top ten delle città più care al mondo. Gli autori della ricerca fanno notare che "vivere nella capitale francese è estremamente costoso, eccezione fatta per alcol, trasporti e tabacco", che hanno un buon rapporto qualità prezzo rispetto ad altre città europee.

In Europa ai primi posti figurano Ginevra e Zurigo, al settimo si è posizionata Copenaghen che condivide il posto con la capitale della Corea del Sud, Seul. Per la città più cara d'Italia bisogna scendere al 22esimo posto e ritrovare Milano. Sempre in alto, ma con posizioni più basse rispetto al passato, ci sono New York e Los Angeles, rispettivamente al nono e decimo posto. A chiudere la top ten c'è anche Tel Aviv, protagonista di un forte aumento dei prezzi di acqua, luce e prodotti alimentari. Uscite dalla lista Istanbul e Mosca, a causa della forte inflazione e del deprezzamento della propria moneta.