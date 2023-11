Malesia sorprendente, tra grattacieli e giardini botanici

Giardini - Eccone alcuni: i giardini botanici di Penang, chiamati anche giardini delle cascate, famosi per le piante autoctone ed esotiche. Il giardino botanico di Putrajaya è il più grande giardino botanico della Malesia. Chiamato localmente Taman Botani, questo giardino è ideale per un giro in bici o per rilassarsi all'ombra degli alberi. Il Sarawak Orchid Garden è tra i più famosi della Malesia: ci sono 82 specie diverse di orchidee, la cui principale attrazione va all'orchidea Normah, originaria di questa regione. I Taiping Lake Gardens sono una delle attrazioni più famose di Taiping ed è stata allestita sul sito di una miniera abbandonata, dove si ammirano i giganteschi alberi della pioggia: sembra che si pieghino verso il lago per berne l'acqua. Penang Tropical Spice Garden è un vero e proprio museo vivente di biodiversità con 500 esemplari viventi di flora e fauna esotiche provenienti da tutto il mondo.



L’eden dei vegani - In Malesia ci sono oltre 2000 ristoranti Vegani e Vegetariani, che propongono piatti davvero gustosi a base di frutta e verdura. Se ne trovano tantissimi soprattutto a Kuala Lumpur, con specialità gastronomiche dalla colazione al brunch, dalla cena allo spuntino a tarda notte. Persino gli street food. Un esempio di piatto? Il Rojak è una saporita insalata di frutta e verdura fresche. Il termine rojak significa anche "miscela" o "mix eclettico" nel malese colloquiale. Ma i piatti da provare sono parecchi...e spesso si trovano diverse opzioni anche nei ristoranti 'onnivori'.



Incredibile biodiversità - la Malesia vanta ben 55 aree fondamentali per gli uccelli e la biodiversità (IBA) ovunque! Diamo qualche numero: l'avifauna conta circa 873 specie di uccelli e circa 91 specie endemiche o quasi endemiche registrate sia nella Malesia peninsulare che nel Sabah e nel Sarawak. Luogo ideale per la migrazione poiché si trova nel mezzo della East Australasian Flyway e accoglie circa 250 specie migratrici ogni anno da settembre a marzo. Inoltre, la Malesia ha 17.631 specie di piante, 480 di mammiferi, 242 di anfibi, 567 di rettili, di 590 pesci d’acquadolce, 1.967 tipi di farfalle, addirittura 1.073 di coleotteri.



Quasi 900 isole - Si, sono 878 le isole della Malesia. I malesi chiamano le loro isole "Pulau". La maggior parte delle isole più famose che si possono trovare nella Malesia peninsulare sono: Pulau Penang, Pulau Langkawi e Pulau Pangkor sul lato ovest e Pulau Perhentian, Pulau Redang e Pulau Tioman, Rawa, Lang Tengah, sul lato est. Le isole del lato ovest sono più conosciute per le loro offerte turistiche e le atmosfere che per il loro mondo sottomarino. In effetti queste isole hanno molto carattere in generale e quindi sono più affollate delle isole sul lato est, che sono invece conosciute per le loro fantastiche immersioni subacquee, possibilità di snorkeling e spiagge sabbiose. Ci sono anche molte isole meravigliose intorno al Borneo: alcune di loro sono quel tipo di luoghi paradisiaci che di solito vedi negli spot pubblicitari in tv e sui siti web, dai nomi esotici come Pom Pom, Mataking, Lankayan, Layang-Layang, Sipadan. E sono proprio così, niente Photoshop, lo giuriamo! La maggior parte delle isole sono facilmente accessibili ai turisti mentre alcune altre richiedono un certo impegno poiché possono trovarsi piuttosto al largo della costa. Ma ne valgono sicuramente la pena!



Grattacieli vertiginosi - Si trova a Kuala Lumpur: si chiama Merdeka 118 - il più recente grattacielo di Kuala Lumpur con un'altezza di 679 metri, completato nel 2023 - è diventato il secondo edificio più alto del mondo dopo il Burj Khalifa di Dubai (828 metri). È anche l'edificio più alto della Malesia e dell'intero sud-est asiatico (superando il Landmark 81 a Ho Chi Minh City, Vietnam (461 metri). Quasi tutti i 118 piani dell'edificio Merdeka sono uffici, ma c'è anche un centro commerciale di 7 piani chiamato Mall 118 (con una passeggiata, un'area ristorazione, opzioni di intrattenimento e una moltitudine di negozi), l'hotel Park Hyatt Kuala Lumpur, lo straordinario ponte di osservazione e un ristorante di lusso situato all'interno del edificio. L'edificio sarà visitabile dal 2024, è composto da 118 piani, come dice appunto il suo nome.



La Moschea di Cristallo - Nella piccola città di Kuala Terengganu, nella regione Terengganu, c'è una moschea unica al mondo: la Moschea di Cristallo o Masjid Kristal. Si tratta di una grande struttura in acciaio, vetro e cristallo, la moschea si trova nel Parco del patrimonio islamico sull'isola di Wan Man. La moschea è stata costruita tra il 2006 e il 2008 ed è stata ufficialmente inaugurata l'8 febbraio 2008, può ospitare fino a 1.500 fedeli, ma la sua spettacolarità sta nella luce del sole che si riflette sui suoi cristalli.



Pavarotti e Barbie - Al Pangkor Laut Resort c'è una suite dedicata a Pavarotti? Tutto è iniziato così. Con l'apertura della seconda fase dell'iconico Pangkor Laut Resort, il reale Tan Sri Dato' Francis Yeoh, fan di lunga data di Luciano Pavarotti, ha visto l'opportunità di invitare il tenore di fama mondiale sull'isola per cantare per un concerto. La cronaca dice che Pavarotti si innamorò immediatamente di Pangkor Laut: “Questo posto è incantevole, è il paradiso qui! Stamattina quando mi sono svegliato, sono uscito, mi sono commosso davvero, quasi piangevo nel vedere quante cose belle ha fatto Dio. Perché questo è davvero il paradiso.” Con ciò dedicò e descrisse il luogo con una canzone, "O Paradiso". Il Grand Hyatt Kuala Lumpur ha deciso di collaborare con questa icona globale: con Barbie Ultimate Staycation, i fan di tutte le età avranno l'incredibile opportunità di immergersi nel suo mondo soggiornando in camere a tema.



Golf - Ci sono oltre 200 campi da golf in Malesia, due volte vincitrice dei World Golf Awards come migliore destinazione golfistica dell’Asia, è recentemente diventata la destinazione più scelta dai golfisti, in campi spesso immersi nella lussureggiante bellezza paesaggistica dei resort di lusso. Si va dai campi pratica alle accademie di golf (con negozi fornitissimi). La Malesia è una delle poche destinazioni nel Sud-Est asiatico in cui il golf rimane accessibile, a differenza di altri paesi del Sud Est Asiatico dove questo sport ha costi più alti.



Legoland orientale - La Malesia ospita l'unico Legoland dell’Oriente. E' un parco a tema a Iskandar Puteri, Johor, nel sud della Malesia. È stato inaugurato nel settembre 2012 con oltre 40 giostre, spettacoli e attrazioni interattive. È il primo parco a tema Legoland in Asia e il sesto nel mondo dalla sua istituzione. Si tratta senza dubbio di un parco divertimenti di alta qualità e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, dove può divertirsi tutta la famiglia.



Per maggiori informazioni: www.malaysia.travel