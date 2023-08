In Malesia le preziose atmosfere coloniali degli Heritage Boutique Hotels

Da edifici coloniali trasformati in alberghi a piccoli "buen retiro" sulle isole, o in cima a fresche colline, ve ne raccontiamo alcuni dove alloggiare rende la vacanza un'esperienza veramente indimenticabile.



Penang - Cheong Fat Tze, detto anche 'Blue Mansion' è probabilmente l'edificio di età coloniale più conosciuto in tutta la Malesia. È il riassunto sontuoso del vecchio mondo. Oggi si distingue come punto di riferimento della vivace capitale di Penang, George Town, essendo un'attrazione storica e un boutique hotel incredibilmente affascinante. Nel 2000, The Blue Mansion è stato insignito del titolo di Progetto del patrimonio più eccellente dell'UNESCO nell'Asia del Pacifico. Oggi il Blue Mansion è uno splendido boutique hotel, con poche camere e tanto charme.



Kuala Lumpur - Villa Samadhi è considerata uno dei segreti meglio custoditi di Kuala Lampur. Questo hotel boutique offre un'esperienza unica per chi cerca un rifugio privato a pochi passi dal caotico centro. Ci si immerge in un'atmosfera di lusso ispirata alle tradizionali case dei villaggi di campagna malesi (kampung), arredato con legname recuperato, pietre levigate, bambù ed elementi naturali. L'intera struttura della villa è pavimentata con vegetazione e lanterne lungo la passerella, che si apre alla sua splendida piscina.



Isola di Tioman - Lo Japamala Resort, situato sulla costa meridionale dell'isola di Tioman - deve il suo nome alle perle colorate utilizzate per le preghiere nella meditazione del mantra, simbolo di pace e serenità. Come lo stesso Japamala. Il resort, circondato da una lussureggiante natura selvaggia tropicale e con la sua spiaggia privata mozzafiato, evoca la sensazione di essere tagliati fuori dal resto del mondo, nel relax assoluto. I bungalow in legno le 'sarang' (stanze) sulle colline spuntano dal verde come nidi di legno. Sono costruiti e progettati in modo da preservare la bellezza dell'isola di Tioman e non rovinare mai i suoi magnifici scenari naturali di colline e mare.



Kuala Lumpur - The Majestic, costruito nel 1932, è diventato uno dei grandi hotel di Kuala Lumpur. Come icona degli anni del boom della Malesia, prima della seconda guerra mondiale, l'hotel si è rivelato il luogo per eventi sociali glamour, feste stravaganti, ricevimenti governativi e la residenza di importanti visitatori internazionali. Si ispira a un ibrido di stili neoclassico e art déco, l'hotel, dalla sua posizione collinare, si affaccia su un altro dei famosi punti di riferimento di Kuala Lumpur come la vecchia stazione ferroviaria in stile moresco. Due aree speciali sono state la splendida serra delle orchidee dedicata agli eventi intimi, il tè pomeridiano e gli incontri sociali e il giardino pensile, con pista da ballo e posti a sedere per 350 ospiti.



Isola Di Gaya (Sabah) - Lo splendore del resort di Gaya Island è la natura stessa, intatta come è sempre stata. Questo resort si trova su una delle isole protette del Tunku Abdul Rahman Marine Park, nascosto tra mangrovie abbondanti, riparato dalle barriere coralline e circondato dalla costa sabbiosa incontaminata della baia di Malohom. Dal resort è possibile esplorare e scoprire un'antica foresta pluviale (un vero patrimonio naturale) con uno straordinario profilo del Monte Kinabalu all'orizzonte. Così, scoperte, esperienze autentiche, vibrazioni accoglienti e un costante senso di intimità con la natura possono essere offerte da questo resort che è uno specchio sincero di ciò che è il Borneo.



Terengganu - Terrapuri (The Land of Palaces) è una vera chicca. Si tratta di un progetto di conservazione e restauro delle case classiche malesi di Terengganu. Il layout del resort si ispira al Palazzo Terengganu del XVII secolo e ai suoi dintorni. Caratterizzato da 29 case risalenti tra i 100 e 250 anni fa, Terrapuri è composto da più di 20 esclusive ville restaurate, circondate dal pittoresco villaggio di pescatori che mostra ancora la sua architettura malese del XVII secolo. Le case hanno il tetto ripido a capanna di forma triangolare, in legno di Cengal, dove i pannelli di legno stanno insieme per incastro senza l'uso di chiodi. Terrapuri si trova su una terra fiancheggiata dal Mar Cinese Meridionale da un lato e da un fiume di mangrovie dall'altro, con vista mozzafiato sulle isole Pulau Perhentian, Lang Tengah, Pulau Cepu, Redang e Bidong. Di notte, le lucciole lampeggiano mentre le tartarughe marine depongono le uova sulla spiaggia sabbiosa.



Malacca - Soggiorno coloniale? Il Majestic di Melaka, che sorge sul fiume, è un palazzo restaurato degli anni '20, compresi i pavimenti originali in gres porcellanato e gli accessori in legno di teak. Il Majestic Malacca offre uno scorcio della splendida vera leggenda di una straordinaria era dell'impero. Le camere e le suite, nonché una premiata spa, riflettono quell'epoca, fondendo lusso, modernità e tradizione.



Isola Di Pangkor - Il Pangkor Laut è uno splendido resort costruito su un'isola privata orlata da spiagge di sabbia fine e acque color smeraldo, immerso in una lussureggiante foresta pluviale di fronte allo Stretto di Malacca, a tre miglia dalla costa occidentale della Malesia. Per preservare l'ambiente naturale, solo una parte di questa minuscola isola è stata sviluppata per ospitare questo tranquillo resort di lusso. Qui gli edifici in legno si fondono con il bosco: la loro struttura è stata pensata per essere parte dell'ambiente esistente ei materiali utilizzati per allestirli sono naturali e studiati per fondersi con la Flora circostante. Il mitico Pavarotti era un estimatore di questo resort.



Cameron Highlands - L’omonimo Resort è immerso in una lussureggiante foresta sulle Cameron Highlands, una stazione collinare sviluppata dagli inglesi. Gli interni richiamano la sua grande eredità coloniale e un impeccabile servizio cordiale vi accoglie con il tradizionale fascino inglese che si fonde con la discreta ospitalità asiatica tanto apprezzata. Grazie al clima fresco di questo pittoresco altopiano e della sua vegetazione collinare, le Cameron Highlands sono conosciute come il "piccolo pezzo d'Inghilterra in Asia". Tra questi dolci paesaggi montuosi ci sono campi da golf, piantagioni di tè, fattorie e giardini, cottage in stile Tudor, ci si può prendere un tè pomeridiano con biscotti al burro come in una tenuta inglese.



