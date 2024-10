Lonely Planet: ecco le migliori destinazioni del 2025

LE METE AL TOP - Le spiagge incontaminate, i parchi nazionali poco visitati e l’eccitante vita notturna urbana del Camerun hanno portato questa destinazione dell’Africa occidentale in cima alla lista dei Paesi. La scena artistica in rapida espansione e il passeggio lungo la Garonna hanno reso Tolosa, spesso definita “Parigi in miniatura”, la città più votata. Le regioni del Lowcountry del South Carolina e la costa della Georgia degli Stati Uniti, con la loro atmosfera calda e la vivace scena culinaria, nonché il Museo afroamericano recentemente riaperto, hanno attirato l’attenzione dei nostri esperti.



GENOVA NELLA TOP 10 - E l’Italia? Quest’anno è la splendida Genova ad aver conquistato un posto nelle classifiche, grazie al suo fascino storico, alla cucina deliziosa e al futuro “elettrico” in arrivo con i nuovi mezzi di trasporto sostenibili. Oltre al ‘dove andare’, in Best in Travel 2025 si parla anche di ‘cosa fare’, nel capitolo dedicato alle Tendenze che ispirano il viaggio e che vedono tra i protagonisti anche i viaggi in treno.



PERCHÉ VISITARE PROPRIO QUESTE METE? - Ognuna delle destinazioni scelte per il 2025 ha qualcosa di unico da offrire: dalla civiltà millenaria dell’Armenia, perfetta anche per l’outdoor con le escursioni dell’Armenian National Trail, alla Svizzera, con il paradiso green e glam del Canton Vallese, dalla Giordania, che affascina per la sua storia e ispira avventura con il Jordan Trail, all’India con il fascino coloniale e l’arte contemporanea di Puducherry.



UNA GUIDA CHE ISPIRA - Il volume Best in Travel 2025 non è solo una guida, è una finestra aperta sulle migliori avventure del prossimo anno, con fotografie spettacolari, esperienze uniche e preziosi consigli. Ogni destinazione è stata scelta con cura per il suo “fattore wow”, per le esperienze culturali uniche e per il suo impegno verso la sostenibilità, la comunità e la diversità. “Best in Travel raccoglie le migliori destinazioni per ispirare i viaggiatori ad esplorare il mondo in modo più consapevole e allargare lo spettro delle possibili mete da scoprire nel prossimo futuro, che si tratti di luoghi esotici o di quelli più vicini a casa nostra, come Genova, città che sa mescolare storia e innovazione, ideale per quei viaggiatori che cercano un’esperienza autentica e ricca di significato.