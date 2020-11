Lonely Planet: anche Le Vie di Dante tra le eccellenze 2021

L’annuale Best in Travel 2021 di Lonely Planet è sempre molto atteso e dimostra quest’anno una radicale rivisitazione dei criteri di selezione di luoghi e opportunità. E’ il frutto di una riflessione su come il mondo e il modo di considerare i viaggi siano cambiati. Per questo motivo Best in Travel 2021 è diverso dagli altri anni e segnala luoghi e persone che dimostrano un autentico impegno a favore di tre importanti valori: comunità, diversità , sostenibilità .

Le vie di Dante - Nella categoria sostenibilità sono state premiate dieci realtà che stanno trasformando il mondo rendendolo un posto migliore. Tra queste, anche in Italia ci sono esperienze capaci di rappresentare un modello in termini di sostenibilità come Le Vie di Dante, iniziativa che raccoglie i percorsi tra Emilia Romagna e Toscana che seguono le orme del Sommo Poeta nell’anno in cui si celebrano i settecento anni della sua morte. Fiore all’occhiello di questo patrimonio fatto di borghi, castelli e pievi romaniche è il Cammino di Dante, un itinerario che unisce Ravenna, dove Dante fu sepolto, a Firenze l’amata città che gli diede i natali.



Destinazioni emergenti, Antigua e Barbuda - In prima linea nell’impatto del cambiamento climatico, le isole hanno reso la sostenibilità una priorità, vietando la plastica monouso e il polistirolo e hanno istituito un “Green Corridor“, un insieme di hotel, resort ed esercizi commerciali che operano nel rispetto dell’ambiente.



Viaggio in treno, Rocky Mountaineer – Canada Un’opzione di slow travel che ha adottato misure per ridurre le emissioni di anidride carbonica, aumentare la raccolta differenziata a bordo e collaborare con varie organizzazioni impegnate nella salvaguardia della fauna locale.



Soggiorni in case private, Kazakistan - L’Associazione del Turismo in Kazakistan promuove la formazione nel settore dell’ospitalità degli abitanti dei villaggi rurali, in modo che siano in grado di offrire alloggio ai viaggiatori e di accedere così a nuove opportunità economiche.



Destinazione accessibile, Costa Rica - Il Costa Rica è un vero paradiso per chi si muove su una sedia a rotelle grazie a severe norme sull’accessibilità.



Recupero habitat naturali, Australia - Dopo aver conosciuto una delle peggiori stagioni di incendi in tutta la storia dell’Australia, le foreste pluviali, le coste e la fauna selvatica endemica del paese stanno lentamente rinascendo dalle ceneri grazie a numerosi progetti di ripristino condotti dalle comunità locali.



Per maggiori informazioni: www.lonelyplanetitalia.it/best-in-travel