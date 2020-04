L'ecologia in albergo: dal Garda al Cile sei hotel al top

Lefay Resort & SPA, Lago di Garda, Italia - Lefay Resort & SPA - come segnala Hotels.com - è stata la prima azienda italiana a firmare un accordo con il Ministero dell'Ambiente, impegnandosi a ridurre le emissioni di CO2. Integrato nei pittoreschi pendii del paese, l'hotel è dedicato al benessere e alla sostenibilità. Gli ospiti troveranno gli interni ispirati e creati grazie ai materiali del luogo, anche i prodotti alimentari locali, come i linoni ad esempio, sono onnipresenti sul menù.



Tree Hotel, Svezia - Al Tree Hotel, in Svezia, gli ospiti possono godere di un lusso naturale, soggiornando in una varietà di stanze a tema, all’interno di un cubo dalle pareti specchiate, costruito sui rami di un albero. L'hotel è stato ideato in modo sostenibile così come tutte le altre camere, che sono state costruite con tecniche di costruzione che hanno il minor impatto ambientale possibile. Ogni camera è dotata di una propria amaca gigante, in modo da potersi rilassare godendo del bellissimo panorama.





Whitepod, Svizzera - Queste strutture ecologiche di lusso si trovano sulla cima di una collina che si affaccia sulle meravigliose Alpi svizzere, un panorama degno di essere postato su Instagram. L'hotel coniuga in maniera eccellente la bellezza naturale con la sua dedizione alla conservazione dell'ambiente, con ogni struttura appositamente progettata per la massima efficienza. Riscaldati da una stufa a pellet che si affaccia sulle colline, sarà difficile non sentirvi a vostro agio durante il soggiorno in questo hotel originale.



Alila Jabal Akhdar, Oman - Miscelando il vecchio con il nuovo, l'Alila Jabal Akhdar in Oman è un soggiorno ecologico di alta qualità. L'hotel è stato progettato seguendo i principi LEED (Leader in Energy & Environmental Design) e combina perfettamente i materiali del luogo con gli interni contemporanei. Gli avventurosi viaggiatori saranno impressionati dall'imponente montagna Al Hajar, situata di fronte a questo hotel, che si trova a 2.000 metri sopra il livello del mare.



Hotel Tierra Patagonia, Cile - In questo bellissimo hotel situato in Cile, il riciclo è parte integrante del design. L'hotel, al suo interno, unisce svariati elementi naturali, come le pareti rifinite a mano dagli artigiani locali o i rami degli alberi tipici della zona, ricorrenti nella struttura. Con un’illuminazione a basso costo, ideata per creare un'atmosfera rilassante, questo soggiorno è ideale per chi cerca di stare a contatto con la natura.



Conscious Hotel Vondelpark, Amsterdam - La catena Conscious Hotels di Amsterdam è nota per il suo assetto ecologico. Con tavoli realizzati in materiali riciclati, questo hotel trasuda sostenibilità. L’albergo, che si trova a pochi passi dal famoso Parco Vondelpark, vanta una “parete vegetale vivente” nella lobby; un perfetto soggetto per Instagram! Inoltre, tutta l'energia utilizzata per alimentare l'hotel proviene da fonti rinnovabili.



Hotel Battlesteads, Regno Unito - Per una sana dose di divertimento campagnolo, gli abitanti della - suggerisce sempre Hotels.com -città dovrebbero fuggire in questo hotel rurale nel cuore di Wrexham. Questo hotel, ospita un magnifico osservatorio ed è il rifugio perfetto per gli appassionati di astronomia che aspettano con impazienza di cogliere in pieno il luccichio di una stella cadente. Premiato con il Green Tourism Gold Award, l'hotel serve appassionatamente ai suoi ospiti, prodotti locali corredati da frutta e verdura coltivate in loco.