L'Australia più autentica? Nei Territori del Nord

Darwin: tramonti e tropici - Darwin, capitale tropicale del Northern Territory, è il punto di partenza ideale per andare alla scoperta di questa vasta e verdissima area. La cittadina oltre a essere apprezzata per il suo stile vita rilassato, è famosa per i suoi spettacolari tramonti da ammirare da Mindil Beach la spiaggia più bella della città. E per conoscere la flora e la fauna locale e la cultura aborigena è possibile visitare virtualmente a questo link alcune esposizioni del MAGNT - Museum and Art & Gallery di Darwin.



Natura e cultura nel Kakadu National Park - Quasi 20.000 km2 di natura rigogliosa, flora e fauna uniche, pitture rupestri aborigene e paesaggi mozzafiato: il Kakadu National Park è un vero e proprio scrigno verde, inserito nella lista UNESCO sia per i suoi valori naturali che culturali. Da non perdere le maestose cascate di Jim Jim e Twin Falls, le pitture rupestri nei siti di Ubirr o di Burrungkuy (Nourlangie) e ancora la magnifica infinity pool d’acqua naturale in cima a Gunlom Falls.



Uluru: iconica meraviglia - Simbolo di tutta l’Australia, Uluru è una delle grandi meraviglie naturali del mondo che con i suoi 348 metri di altezza domina il paesaggio desertico dell’Uluru-Kata Tjuta National Park. Ammirare la bellezza della “rock star” del Northern Territory è possibile anche da casa con Google Street View: si può percorrere virtualmente la Kuniya Walk addentrandosi fino al Kapi Mutitjulu Waterhole, o ancora intraprendere un tour tra le pitture rupestri della grotta Kulpi Mutitjulu.



Alice Springs: nel cuore dell’Outback - Un viaggio nel Red Centre, l’area centrale del Northern Territory, non può che partire da Alice Springs, una piccola cittadina di frontiera, ma ricca di attrattive. Ad Alice Springs ci si può immergere nello spirito pionieristico dell’Outback visitando la Stazione del Telegrafo, avere un assaggio delle tradizioni aborigene in una delle tante gallerie d’arte, conoscere la flora e la fauna tipiche del Red Centre con un tour al Reptile Centre e al Desert Park, o esplorare i dintorni con percorsi di trekking adatti a ogni viaggiatore - da Alice Springs parte il celebre Larapinta Trail uno dei più bei sentieri al mondo secondo il National Geographic.



Kings Canyon: panorama mozzafiato - A metà strada tra Alice Springs e Uluru si trova il Kings Canyon uno spettacolare canyon dalle ripide pareti rocciose di colore rosso che si ergono su intricate foreste di palme. Qui è possibile seguire il sentiero Rim Walk che si snoda per 6 km sul crinale del canyon e offre suggestivi passaggi tra le rocce e un panorama speciale, oppure percorrere la base per un itinerario alla portata di tutti. Nei dintorni i più avventurosi possono anche scegliere un tour in quad nel deserto dell’Outback.





Katherine e le sorgenti termali - La cittadina di Katherine è la porta d’accesso del Parco Nazionale di Nitmiluk con la sua spettacolare natura, i tanti percorsi escursionistici e la famosa Katherine Gorge, una serie di 13 gole scavate dal fiume Katherine sul quale è possibile fare un’uscita in canoa o in barca. Nell’area di Katherine si trovano anche delle rigeneranti sorgenti naturali, alcune termali, come quella di Mataranka con acqua costantemente a 34° o Bitter Springs circondata da una fitta vegetazione tropicale.



La via degli esploratori - È la storia di una grande avventura quella dell'Explorers Way, la strada statale lunga 3.016 km, che collega Adelaide a Darwin, e viceversa. Ripercorrerla oggi significa mettersi sulle tracce dell'esploratore John McDouall Stuart, il pioniere che nel 1862 affrontò per primo la traversata del continente lungo questa tratta. Partendo da Darwin e guidando fino ad Alice Springs, circa 1.500 km, si può cogliere lo spirito dell’Outback attraversando paesaggi davvero incredibili: dai tropici della capitale fino al deserto, passando per straordinarie meraviglie come i Devils Marbles/Karlu Karlu: gigantesche formazioni rocciose tondeggianti situate a circa 100 km a sud di Tennant Creek che secondo l’interpretazione della popolazione aborigena locale dei Warmungu, rappresentano le uova fossilizzate del Serpente Arcobaleno, figura centrale nella mitologia del Dreamtime.



Le “Isole dei Sorrisi” - A due ore di traghetto o a mezz’ora di volo da Darwin, si trovano le Isole Tiwi, il cui nome significa “Isole dei Sorrisi”. Sarà perché la popolazione locale di queste isole è molto ospitale, orgogliosa delle proprie tradizioni e felice di condividere la propria storia. O forse per la rigogliosa natura con foreste pluviali, spiagge di sabbia deserte, cascate nascoste e piscine naturali scavate nella roccia che disegnano il paesaggio delle due isole maggiori, Bathurst Island e Melville Island (la seconda isola più grande dell'Australia dopo la Tasmania) e delle 9 minori, tutte caratterizzate da clima e vegetazione tropicali. O ancora per i manufatti artistici locali, o per la grande passione degli abitanti per il football australiano. Un luogo speciale, forse ancora poco conosciuto, ma da mettere nella lista dei desideri.



Per maggiori informazioni: www.northernterritory.com/it