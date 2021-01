Isole Vergini Britanniche, paradiso accessibile

Le Isole Vergini Britanniche (BVI) si trovano a circa 50 miglia a est di Puerto Rico, nell’area nord-occidentale del Mar dei Caraibi. Le isole principali sono Tortola, Virgin Gorda, Anegada e Jost Van Dyke. Destinazione celebre a livello mondiale, acclamata dagli appassionati di barca a vela e yachting. Ogni isola dell’arcipelago ha un’identità diversa e una sua originale attrattività.



Tortola - L’isola principale dell’arcipelago, ospita la capitale, Road Town e la maggior parte delle attività e offre un ambiente naturale di rara bellezza, come il Sage Mountain National Park e spiagge bianchissime tra cui Apple Bay, Brewers’ Bay, Lambert Bay, Long Bay Beach e Cane Garden Bay.



Virgin Gorda - Forse la più iconica delle BVI, affascina anche per le rovine spagnole del Little Fork National Park, Copper Mine, le antiche miniere di rame e una delle attrazioni più popolari, il The Baths National Park, con gli iconici massi di granito.



Anegada - Unica isola piatta delle BVI, ammalia i visitatori con le sue candide spiagge, l’incredibile barriera corallina, la terza più vasta dei Caraibi orientali e la sua ricca fauna locale, come i caratteristici fenicotteri rosa .



Jost Van Dyke - La più piccola tra le quattro isole principalièla sede dei più celebri r bar caraibici: d'obbligo assaggiare il famoso cocktail Painkiller al Soggy Dollar, dove è stato inventato.



Scrub Island - Lussuosa isola su cui sorge l’omonimo Scrub Island Resort Spa & Marina: è il luogo perfetto per indulgere al relax grazie a Esclusive Guest Rooms e Luxury Villas, al centro benessere Ixora Spa e a ristoranti gourmet.



Guana Island - L’esclusiva isola resort con i suoi incantevoli cottage sulla collina offre una delle migliori viste sull'arcipelago e bar privati sulla spiaggia. Oltre a cene raffinate e camere di lusso, gli amanti della natura potranno prendere parte a escursioni alla scoperta di flora e fauna autoctone.



Norman Island - Si narra che lo scrittore scozzese Stevenson abbia tratto ispirazione per il suo celebre romanzo “L’isola del tesoro” proprio da questo isolotto sulla punta meridionale dell’arcipelago delle BVI. Ancoraggio sicuro per numerose bande di pirati nel corso dei secoli, oggi l’isolotto è disabitato e offre numerosi punti per fare snorkeling alla scoperta delle sue grotte e insenature.



Rhone National Marine Park – Il richiamo delle Isole Vergini Britanniche è irresistibile per i sub che amano andare a caccia di relitti, con siti che brulicano di vita marina tipica della barriera corallina. A parere dei diver più esperti, le BVI presentano infatti il miglior sito di immersione di tutti i Caraibi, il Rhone National Marine Park, dal nome della nave cargo inabissatasi durante una tempesta nel 1867.



