Il mondo non finisce mai di stupire: luoghi magici

Grotta Hang En, Vietnam - Ha un suo clima particolare, una giungla, una fauna particolare e soprattutto una magnifica spiaggia: parliamo Hang En la terza grotta più grande del mondo, con un’altezza di 100 metri e una lunghezza di circa due chilometri. Presenta una scenografia talmente stupenda da essere stato scelto dalla Werner Bros come location per il suo film Pan.



Fly Geiser, Nevada - Fu un escavo degli anni ‘60 per cercare energia geotermica a creare questi fantascientifici rilievi che si trovano lungo la Statale 39 del Nevada negli Stati Uniti. Sono i Fly Geyser e sembrano appartenere a un mondo extraterrestre. L’effetto di queste tinte straordinarie è il frutto del combinato disposto del calore dell’acqua e una particolare specie di alghe che assumono i colori del verde e del rosso.



Parco Nazionale di Redwood, California - La Vita nella sua accezione più gigantesca: la Sequoia di California può superare i 100 metri d’altezza e vivere per più di 2000 anni. La maggior parte delle sequoie è situata all'interno del Parco nazionale di Redwood e in quello di Yosemite. A Redwood in un luogo tenuto nel mistero per non disturbare questa immensa creatura vivente è stata scoperta Hyperion, la sequoia che batte tutti i record con 115, 66 metri d’altezza.



Lago Baikal, Russia – Uno dei luoghi più misteriosi del mondo, il lago Baikal è anche una delle sette meraviglie della Russia: lungo 636 chilometri su una superficie di oltre 31mila chilometri e la sua profondità supera i 1600 metri. Il volume d’acqua che contiene è maggiore di quello dei cinque grandi laghi americani messi insieme. Un lago che si trova in Siberia meridionale è disteso tra Occidente e Oriente, tanto che sulle sue rive sorgono templi buddhisti e sciamanici di influenza tibetana, chiese russo- ortodosse e perfino battiste. Un luogo un po’ misterioso, circondato da una natura quanto mai selvaggia, che emana un fascino inconsueto.



Salar de Uyuni, Bolivia – E’ uno dei luoghi in assoluto più magici del mondo: si trova a 3650 metri di quota in Bolivia e si è formato dall’evaporazione di un grande lago salato: è la più grande distesa salata del pianeta: la sua estensione e di oltre diecimila chilometri quadrati: come il nostro Abruzzo. Su quest’immensità quando piove per un fenomeno di rifrazione, la superficie diventa come un enorme specchio.



La caverna di Baatara, Libano - E’ un enorme grotta carsica che si trova nelle vicinanze della città di Tannourine, in Libano:una spettacolare cavità naturale che fu scoperta soltanto nel 1952. Una caverna disposta su tre livelli e abbellita da una cascata, che appare soltanto durante la stagione primaverile.



Stromboli - Da millenni Stromboli è abitata e al suo cono vulcanico, spesso attivo e rombante, nell'antichità era attribuita un’origine divina. Abbandonata dopo l’epidemia di peronospera che decimò i vitigni su cui si basava l’economia dell’isola essa fu “riscoperta” dopo il film di Rossellini “Stromboli, Terra di Dio” con protagonista Ingrid Bergman. Il vulcano è attivo e spesso protagonista di straordinari episodi eruttivi, con colate laviche che a contatto con il mare creano effetti incredibilmente spettacolari.