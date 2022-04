Il mondo in fiore: ecco dieci luoghi imperdibili in primavera

Ed è proprio in questo periodo che a poco a poco milioni di campi e giardini in tutto il mondo si colorano grazie a fioriture che sbocciano via via fino all’estate. Ecco 10 luoghi dove si possono ammirare le più belle fioriture del mondo.

Dai tulipani in Olanda al muschio rosa ai piedi del Monte Fuji in Giappone, ecco dieci coloratissime e sterminate fioriture selezionate da Civitatis, piattaforma che offre escursioni ed esperienze in italiano prenotabili in tutto il mondo.





Tulipani a Keukenhof (Paesi Bassi) -

Muschio rosa a Fuji Shibazakura (Giappone) -

Giardino dei Miracoli a Dubai -

Campi di colza a Luoping (Cina) -

Deserto di Atacama in fiore (Cile) -

Tulipani della Valle Skagit (Stati Uniti) -

Il blu delle fioriture di Nemofilia a Hitachi (Giappone) -

Campi di girasoli in Toscana -

Campi di papaveri a Zamora (Spagna) -

Campi di lavanda in Provenza -

Keukenhof, l'iconico giardino di tulipani dei Paesi Bassi, è un vero e proprio must nella lista dei campi di fiori più spettacolari al mondo. Passeggiare tra i suoi laghi, mulini a vento e foreste, è una delle esperienze più popolari per i turisti in questo periodo dell'anno. I giardini si trovano a Lisse, ma si possono visitare partendo da Amsterdam, Rotterdam o L'Aia, da soli o con tour organizzati.Ai piedi dell’imponente monte Fuji si trova uno dei campi di fiori più suggestivi al mondo. Nei mesi di aprile e maggio, gli Shibazakura, fiori rosa, magenta e bianchi, noti come “muschio rosa”crescono e sbocciano in questi prati giapponesi dove ogni anno si tiene il festival Fuji Shibazakura. Qui si può provare la bellissima esperienza di passeggiare su interminabili tappeti erbosi rosa e godersi la bellezza del monte più celebre del Giappone.Pare strano, ma si può trovare un meraviglioso campo fiorito anche nel bel mezzo del deserto. Nel Giardino dei Miracoli di Dubai si può ammirare il più grande arazzo floreale del mondo. Più di 150 milioni di fiori rivestono i suoi 72.000 metri quadrati, così come una moltitudine di sculture e persino un aeroplano. A Dubai, niente è impossibile.Nella contea di Luoping, nella Cina orientale, tra febbraio e marzo compare un vasto mare giallo. Sono i campi di colza, il fiore da cui si estrae l'omonimo olio, che si estendono a perdita d'occhio e che sono diventati una meta imperdibile per gli appassionati di fotografia. Questi fiori dai colori sgargianti attirano molte api, rendendo quindi la zona anche un'importante área di produzione del miele.Talvolta, un fenomeno naturale tanto raro quanto curioso si verifica nel deserto dell’Atacama in Cile: si tratta della comparsa di oltre 200 specie floreali diverse nella zona più arida della terra. Questo fenómeno è chiamato "deserto in fiore" e si verifica a seguito di precipitazioni particularmente abbondanti. Centinaia di specie di fiori endemici, come sospiri, don diego e gigli, appaiono nelle fessure più profonde del deserto, regalando ai visitatori uno spettacolo naturale del tutto inconsueto e di assoluto fascino.Le distese colorate di tulipani in fiore fanno della Skagit Valley di Washington uno dei campi più spettacolari del mondo durante la bella stagione. Proprio qui, ogni anno si tiene il Festival dei tulipani, che ospita esposizioni, eventi, mostre d'arte e degustazioni, rigorosamente dedícate a questo bellissimo fiore dall’essenziale eleganza.Avete sentito parlare della Nemofilia? Sono piccoli fiori blu il cui sbocciare segna il passaggio dalla primavera all'estate. Nei paesi di lingua inglese sono conosciuti come “baby blue eyes” e in Giappone si possono ammirare nel parco costiero di Hitachi. Questa oasi naturale di quasi 190 ettari ospita diversi giardini ricchi di questi piccoli fiori, ma anche di tulipani, crochi e narcisi.Anche se sono i vigneti ad aver sancito la fama internazionale della Toscana, in questa stupenda regione ci sono anche bellissimi scorci bucolici con infinite distese di fiori, come i campi di girasoli in Val d'Orcia .Con l’arrivo dell’estate, il verde dei cipressi spicca sulle nuance dorate dei fiori, dando vita ad un paesaggio di straordinaria e dolce bellezza, caratterizzato da vivaci contrasti cromatici.Da qualche anno l'immagine dei campi di papaveri della provincia di Zamora è diventata così popolare tanto da farli includere nella lista dei campi di fiori più spettacolari del mondo. L'arazzo scarlatto creato da questi delicati fiori ha da allora attirato visitatori da tutto il mondo, e anche alcuni noti influencer che hanno voluto condividere la bellezza del paesaggio con i loro follower. Non è un caso che la Spagna sia tra i primi tre paesi al mondo per la raccolta e vendita di papaveri.In estate sconfinate distese viola ricoprono i campi della Provenza, in Francia. Questi meravigliosi prati di lavanda e i suggestivi borghi circostanti hanno ispirato alcuni dei più importanti pittori impressionisti e post-impressionisti, da Cezanne a Pissarro, fin anche Van Gogh.