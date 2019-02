Il Centroamerica, natura strepitosa e turismo ecologico

La "Ruta Trinacional de Turismo" permette di scoprire paesaggi, biodiversità e culture autentiche, senza influire sul fragile sistema delle comunità locali. E non è tutto. La Cordillera de Talamanca della Costa Rica e il Parco Nazionale La Amistad di Panama, insieme, costituiscono il Parco Internazionale La Amistad, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il parco è composto da diverse aree protette ideali per turismo attivo, dove la natura è protagonista.



Belize e El Salvador - Me c'è anche il sistema della Riserva della Barriera Corallina del Belize comprende la spettacolare Blue Hole, che l'UNESCO ha dichiarato Patrimonio dell'Umanità, e la Half Moon Key che è un santuario per tre specie di tartarughe marine che qui vengono per deporre le uova. La Riserva della Biosfera dell'Apaneca Llamatepec di El Salvador comprende una varietà di aree protette tra le quali spicca il sistema chiamato dei "Los Volcanes", costituita dal maestoso vulcano Izalco, dal Cerro Verde e dal vulcano Santa Ana, noto anche come Llamatepeque. La riserva comprende l'affascinante lago Coatepeque, uno specchio di calde acque turchesi. Queste località offrono servizi turistici come ristoranti, hotel ed escursioni che sono gestiti, e per lo più di proprietà, da proprietari di piccole imprese e membri della comunità locale.



A caccia di immagini in Nicaragua - La Riserva della Biosfera del Fiume San Juan in Nicaragua si estende su sette aree protette e comprende i rifugi di Los Gatusos for Wild Life, il rifugio di Rio San for Wild Life, il monumento storico di Inmaculada Concepcion, il monumento nazionale dell'arcipelago di Solentiname e la riserva biologica Indio-Maiz. In tutte queste aree ci sono eco-lodge per soggiornare e si può partecipare a escursioni organizzate e guidate dalle comunità locali, soprattutto a tema birdwatching e osservazione della natura.



Nicaragua e il Grande Lago - Nel nord del Nicaragua, si trova la Riserva della Biosfera di Bosawas, composta da sei riserve che insieme creano la più grande area forestale del Centroamerica. Uno dei luoghi assolutamente da visitare è la Riserva Naturale Macizo de Peñas Blancas sopratutto per chi ama il birdwatching o l’equitazione.L'Ometepe Island Biosphere Reserve si trova nel mezzo del Grande Lago Nicaragua e conta su una varietà di servizi turistici gestiti dalle popolazioni locali. Per salire su i due vulcani dell'isola, è possibile avvalersi di guide anche esperte di birdwatching e osservazione della fauna.



I vulcani della Costa Rica - La Costa Rica è al centro della Riserva della Biosfera della Catena Montuosa Vulcanica Centrale, composta da diverse aree protette come il Parco Nazionale del Braulio Carillo, il Parco Nazionale del Vulcano Turriabla, il Vulcano Irazu e il Vulcano Poas. Include anche la Riserva della Biosfera di Cuenca del Rio Saverge, che comprende il Parco Nazionale di Los Queztales e il Parco Nazionale Manuel Antonio. Queste riserve contano su strutture per attività di ecoturismo e la possibilità di visitare le comunità locali.



Repubblica Domincana - Nella Repubblica Dominicana la Riserva della Biosfera Bahoruco Enriquillo di Jaragua comprende tre regioni con una biodiversità molto ricca. Per osservare da vicino coccodrilli e iguane, ideale è l’isola di Cabritos nel lago Enriquillo, mentre il parco di Jaragua è perfetto per il birdwatching e per visitare i siti archeologici che risalgono al periodo precolombiano.



Panama e Guatemala - Come detto in apertura, il parco La Amistad è composto da diverse aree protette ideali per turismo attivo, dove la natura è protagonista. La Riserva della Biosfera Maya in Guatemala è composta da una rete di zone protette, di siti archeologici come Tikal e di altre riserve naturali, che insieme formano la più grande area di foresta tropicale in Centroamerica. Il Guatemala possiede anche la Riserva della Biosfera Sierra de las Minas, dove si trova la più grande riserva di foresta pluviale della regione centroamericana. Questi ambienti naturali sono lo scenario perfetto per l'escursionismo, l'osservazione della natura, per provare l’ebbrezza di un bagno nelle acque fresche e cristalline dei laghetti formati dalle cascate della giungla, e visitare le comunità locali.



