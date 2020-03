Hanami in Giappone, la straordinaria fioritura dei ciliegi 

L’Hanami nel Tōhoku - A circa un’ora e mezza da Tokyo, distanza da percorrere rigorosamente ad altissima velocità a bordo del treno proiettile, Sendai è punto di partenza per esplorare il Tōhoku, di cui è capoluogo. Terra rigogliosa, benedetta da una natura prorompente, bagnata da fonti termali e accarezzata da lenti ritmi scanditi dal susseguirsi delle stagioni, il Tōhoku - nel nord-est dell’isola di Honshū - fa conoscere il Giappone fuori dai soliti itinerari. Molto più rurale di Tokyo ma più sviluppata di Hokkaido, questa regione offre escursioni emozionanti con partenza dalla sua capitale: è un luogo straordinario dove ammirare l’Hanami, in un angolo del Sol Levante tutto da scoprire con attitudine zen e predisposizione all’incanto, decisamente fuori dai sentieri più battuti. Non è un caso che la guida Lonely Planet ne abbia svelato il fascino e le potenzialità inserendola nel Best in Travel 2020, l’attesa classifica che decreta le mete da non perdere quest’anno.



2500 ciliegi in fiore a Hirosaki - Nel Tōhoku si trova uno dei luoghi più belli del Giappone per la fioritura dei ciliegi, il giardino del castello di Hirosaki. Costruito nel 1611 dal clan Tsugaru, il castello fu distrutto da un incendio nel 1627. Riedificato nel 1810 con una struttura a 3 piani, è l’unico nella regione del Tohoku che non è stato ricostruito durante l’era moderna. Il castello si trova all’interno di un parco di un grande parco abbellito da oltre 2500 ciliegi: perciò è considerato uno dei migliori posti in Giappone per ammirare l’Hanami. Al suo interno si trovano anche un giardino botanico e il Fujita Memorial Garden. Ogni anno tra il 23 aprile e il 5 maggio vi si svolge una festa per celebrare l’Hanami.



L’Hana Matsuri in aprile - Fra i molti eventi popolari che celebrano l’Hanami, particolarmente densa di suggestione è l’Hana Matsuri, la Festa dei Fiori che si festeggia in tutto il Giappone l’8 aprile, nel giorno della nascita del Buddha. Numerose e solenni cerimonie omaggiano Buddha, con processioni e la realizzazione di piccoli edifici decorati con bellissimi fiori, al cui interno viene posto una statuetta del Buddha che i fedeli bagneranno con una bevanda sacra, l’amacha, un tè dolce ottenuto lasciando in infusione foglie di ortensia in acqua bollente. Spettacolare, e molto sentito, è anche Yayoi Matsuri, il festival che celebra l’arrivo della primavera a Nikko, città ricca di templi e santuari iscritti nella lista Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Il rituale rimanda a tradizioni dell’VIII secolo: 11 carri da parata straordinariamente decorati percorrono un itinerario tra diverse località.



Per maggiori informazioni: www.turismo-giappone.it