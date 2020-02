Le piscine più curiose e spettacolari del mondo

Nuotare ammirando i grattacieli dall’alto in basso, oppure con i cavalloni dell’oceano che si infrangono a un passo dalla nostra testa, o ancora sprofondando in un pozzo di acqua termale calda per raggiungere i 40 metri di profondità: sono le piscine più belle e straordinarie del mondo , da ammirare e da provare: alcune sono più raggiungibili di quando non immaginiamo.

MARINA BAY, SINGAPORE - E’ stata costruita alcuni anni fa, ma resta sempre una delle piscine più impressionanti del mondo. Questa immensa vasca a sfioro è situata a 200 metri d'altezza, sulla terrazza dello Sky Park Resort di Singapore. Misura 150 metri di lunghezza e offre un panorama sullo skyline della città davvero unico al mondo.



Y- 40, MONTEGROTTO, PADOVA – E’ la piscina più profonda al mondo, con un “pozzo” che permette di immergersi a 40 metri di profondità. E’ alimentata con acqua termale e costituisce una fantastica palestra di addestramento per le immersioni subacquee. Per accedere alla struttura i visitatori percorrono uno spettacolare tunnel di plexiglas per una vera full immersion… senza prendere una goccia d’acqua.



MONASTERO SANTA ROSA, CONCA DEI MARINI, COSTIERA AMALFITANA - Il Monastero Santa Rosa, arroccato a picco sul mare, si affaccia sulla Costiera Amalfitana da una spettacolare rupe. Ha ospitato per secoli una comunità di suore domenicane di clausura ed è stato oggi trasformato in resort di lusso. La sua incantevole piscina a sfioro, in effetti, invita a una silenziosa contemplazione della bellezza del paesaggio.



MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT, PRINCIPATO DI MONACO – Nel 2019 è stata insignita del Prix Villégiature Award come “Migliore piscina d’hotel in Europa”. E' una grande vasca coperta/esterna equivalente a una piscina olimpionica, affacciata su un lago con fondo sabbioso lungo 100 metri e immersa in una lussureggiante vegetazione con 1.500 specie. Un vero angolo di pace e di paradiso.



AQUA DOME, LÄNGENFELD, TIROLO, AUSTRIA - Le sue iconiche vasche sospese a coppa di champagne e le acque termali benefiche che alimentano l’intero complesso trasformano il bagno in un vero rito di benessere e di meditazione, mentre si ammira la bellezza delle montagne e una natura di grande suggestione. Non mancano giochi di correnti, una vasca per il nuoto sportivo e una grande piscina coperta, per i più freddolosi.

BLUE LAGOON, GRINDAVIK, ISLANDA – Una parte di questa grande piscina naturale ospita una Spa Resort, con servizio bar e con varie possibilità di pernottamento; un’altra parte è libera e aperta a tutti. In ogni caso questa spettacolare laguna geotermale offre acqua turchese a una temperatura di 40 gradi e un panorama mozzafiato. Siamo a Grindavik a circa 40 minuti dalla capitale Reykjavík. tra acque calde e vapori benefici.



HOTEL ATLANTIS THE PALM, DUBAI, EMIRATI ARABI - L’immensa vasca è abitata da pesci di ogni genere, ma è possibile anche nuotare con muta e bombole, magari facendosi riprendere da un operatore specializzato. Se non ci sentiamo così avventurosi, possiamo limitarci a contemplare la vasca dall’esterno, seduti al bar o al ristorante, o addirittura nella privacy delle speciali suite sottomarine.



SANT’ALFONSO DEL MAR, VALPARAISO, CILE – Con i suoi 1013 metri di lunghezza e 35 di profondità questa straordinaria laguna artificiale vanta il primato di piscina più grande del mondo. Oltre a nuotare, è possibile addirittura andare in barca a vela e praticare tutti gli sport acquatici.



BONDI ICEBERGS POOL, SYDNEY, AUSTRALIA – Fare il bagno in questa grande piscina oceanica può essere un'esperienza davvero adrenalinica. E' una vasca di acqua salata lunga 50 metri e, quando le onde dell'Oceano sono impetuose, scavalcano la scogliera e si riversano nella piscina con tutto il loro impeto.



VIRGIN ACTIVE REPTON PARK, LONDRA – Nuotare e rilassarsi in una piscina che occupa per intero una chiesa sconsacrata, della quale sono state conservate intatte le architetture di fine Ottocento: siamo nel centro benessere di una delle sedi londinesi della Virgin Active, grande catena internazionale di fitness. La vasca è realizzata nella navata centrale della chiesa, circondata dalle tipiche colonne e coperta dal classico tetto a travi di legno. Una vera meraviglia.



INFINITY LONDON, LONDRA – Infine, una piscina che verrà. La costruzione di questa vasca spettacolare dovrebbe iniziare nel 2020 e potrebbe insidiare il primato detenuto dalla piscina di Singapore come vasca più alta del mondo. Questo rivoluzionario progetto architettonico, elaborato da Compass Pools, sorgerà sul tetto di un nuovo grattacielo di 55 piani a 220 metri d’altezza con una vista a 360° sullo skyline della città. Secondo il progetto, la piscina a sfioro coprirà l’intera superficie del tetto: per immergersi nella vasca si percorrerà una scenografica scala a chiocciola che sale dal fondo della piscina.