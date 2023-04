Grimaldi Lines: letteratura in nave, fino a Barcellona

L’iniziativa - organizzata dalla testata Leggere: tutti - celebrerà come sempre la Giornata Mondiale del Libro e la ricorrenza di San Giorgio, festeggiata a Barcellona con una vivace festa popolare e con l’allestimento di centinaia di bancarelle dove acquistare libri e rose rosse per il tradizionale scambio di doni tra uomini e donne.



Reading sulle onde - La navigazione tra Civitavecchia e la metropoli spagnola regalerà ai partecipanti un’esperienza entusiasmante, grazie ad un fitto programma di reading, dibattiti, proiezioni di film, spettacoli teatrali e molto altro ancora. A Barcellona i partecipanti avranno a disposizione tre intere giornate da dedicare alla scoperta di questa affascinante città, particolarmente animata in occasione della festa di San Giorgio. Potranno infatti passeggiare lungo le Ramblas, curiosare tra le bancarelle di libri e rose, scoprire gli affascinanti vicoli del Barrio Gotico e le visioni architettoniche di Gaudì. Sono inoltre previsti una passeggiata letteraria ed un tour gastronomico.



Come partecipare - Quote di partecipazione a partire da euro 583 a persona. La quota comprende: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona a bordo dell’ammiraglia di Grimaldi Lines con 2 pernottamenti in navigazione in cabina interna doppia, 2 prime colazioni, 2 pranzi e 2 cene presso il self-service di bordo, 4 notti in camera doppia presso hotel del centro di Barcellona di categoria tre stelle (formula roulette) con trattamento di pernottamento e prima colazione, programma di eventi e attività a bordo, diritti fissi di imbarco e assicurazione annullamento/assistenza medica/infortuni in viaggio.



Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.grimaldi-touroperator.com