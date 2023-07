Niente di più cool che dormire in una bolla

Completamente trasparenti, con vista a 360°, le bubble suite sono ampie strutture pneumatiche (o più raramente in vetro) che ricordano una sfera di cristallo, elegantemente arredate con ogni comfort. Ci si abbandona nella braccia di Morfeo avvolti completamente nella natura, con le stelle come soffitto. Eccone alcune, in Italia ed all’estero, dove poter provare l’emozione di trascorrere una notte veramente fuori dall’ordinario.



Bardolino: La Rocca Camping Village - Sulla sponda veronese del lago di Garda, di ultimissima generazione, la Garda Bubble Suite panoramica e le Geo Cupole dotate dei servizi più esclusivi sono la scelta ideale per chi sogna l’immersione nella natura, senza rinunciare al massimo del comfort. La Garda Bubble Suite è collocata in una zona ampia, pianeggiante e ombreggiata. Immersa nella fantastica natura mediterranea del Garda, con vista mozzafiato, è ideale per vacanze o weekend di coppia da trascorrere in relax e armonia. È composta da tre spazi a bolla comunicanti con cupole panoramiche: area soggiorno, camera da letto con letto a baldacchino, bagno completo. All’esterno offre tutti i comfort per garantire il massimo relax: tavolo e sedie, sdraio e una tinozza idromassaggio privata e riscaldata. Le Geo Cupole sono invece lussuose cupole geodetiche, dotate di una camera da letto con ampia finestra e vista mozzafiato sul lago e un bagno. Esternamente hanno un patio di legno dotato di ogni comfort: tavolo e sedie, sdraio e una tinozza idromassaggio riscaldata. A disposizione degli ospiti, piscine panoramiche, una delle quali riservata ai soli adulti, e la SPA Harmonia.



Toscana: Bubble Suite a Vada - La Bubble Suite è un’esperienza richiestissima dagli ospiti dell’Antico Podere San Francesco di Vada, agriturismo nel cuore della Costa degli Etruschi. Immersa nella natura della tenuta di 3 ettari, circondata dalla brezza marina della Bolgheri Coast, questa suite dalle pareti trasparenti, moderna e accattivante, consente agli ospiti di rifugiarsi nel verde, senza rinunciare al confort e all’intimità di un luogo da sogno. A pochi passi dal mare, offre ai suoi ospiti intimità, relax e un contatto speciale con la natura. Silenziosa, sicura, comoda, resistente alle diverse temperature, la Bubble Suite ha un diametro di 5 metri con un confortevole letto matrimoniale da cui ammirare le stelle e il bagno esclusivo. Riservatezza assicurata, ma senza un isolamento completo dalle attrezzature e dagli altri servizi dell’agriturismo: infatti, a pochi passi dalla struttura, si può raggiungere la spiaggia, la piscina (riscaldata d’inverno), l’area verde attrezzata.



Inghilterra: The Private Hill (North Yorkshire – Malton) - The Private Hill è un sito di glamping unico, dotato di cupole geodetiche con tutti i comfort necessari, situato ai bordi delle Yorkshire Wolds. I lussureggianti dintorni di questo premiato agriturismo, a soli 20 minuti di auto da Pocklington, gli conferiscono un'atmosfera tranquilla, immersa in un clima di pace e silenzio. È possibile cimentarsi in una partita di croquet, poi, al calare della notte, ammirare il tramonto mozzafiato sulla valle di York. Jane's Dome, la caffetteria in loco, serve su appuntamento l’esclusivo tè alla crema del North Yorkshire. The Private Hill è una delle tante soluzioni a portata di click per lasciarsi ispirare dal turismo en plein proposte da Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa.



Maldive: Bubble Tent sulla spiaggia - Una bolla, una spiaggia tropicale e un magico manto di stelle a fare da tetto ad una romantica fuga per due. La massima idea di romanticismo si trova in una delle destinazioni più iconiche per i viaggi di coppia, le Maldive, con le magiche Bubble Tent, strutture trasparenti sulla spiaggia, appartate tra il fogliame lussureggiante e con una visuale a 360° sull’incantevole spazio circostante. Le propongono, ad esempio, il Seaside Resort Finolhu e l’Amilla Maldives Resort and Residences. Queste particolarissime sistemazioni sono dotate di letti king size, sedie a dondolo, docce standard e all’aperto e, in alcuni casi, anche di giradischi e dischi d'epoca per riempire l’ambiente di un’atmosfera ancora più speciale. L'interno della tenda è climatizzato, completamente impermeabile e spesso dotato di WiFi, anche se il cielo notturno sarà comunque sempre molto più interessante di qualunque contenuto digitale. Se a preoccupare può essere la tutela della privacy, è importante sapere che non c'è nessuna possibilità che altri visitatori o il personale entrino nell'area in cui si trova la tenda e che possano disturbare la vostra serata sotto le stelle. Le tende sono isolate, ognuna all'interno del proprio piccolo recinto a cui non si può accedere senza permesso.



Le cupole anche su Airbnb - Che dormire sotto una cupola trasparente sia di moda, lo conferma anche il buon numero di strutture del genere proposte, sia in Italia che all’estero, da Airbnb. In Toscana, ad esempio, nel borgo medievale di Vicopisano, posizionata in un punto appositamente selezionato per osservare il cielo notturno, c’è una bubble room costruita con materiali riciclabili ed ecocompatibili (da giugno a settembre è possibile utilizzare anche la vasca idromassaggio). Vista spettacolare sulle Alpi svizzere è quella garantita invece dalla sfera di Versam, posizionata in un luogo completamente isolato, circondati al massimo da mucche al pascolo. Non lontana da Viana do Castelo, una delle zone più suggestive e interessante dal punto di vista naturalistico del Portogallo, la cupola a Geraz do Lima, con arredamento floreale fa sentire chi vi dorme come in una fiaba. A Veynes, si dorme in una bolla immersa nei boschi della Provenza, vicino alla Grande Randonnée, meta prediletta dagli amanti dell’outdoor. Ha addirittura un camino e regala sicuramente emozioni la cupola di Reykjavik, nonostante non sia completamente trasparente: ha infatti un’ampia finestra e si trova in una posizione favolosa per esplorare il Cerchio d’Oro. Nell’oasi degli alpaca a Zehdenick, ad un’ora da Berlino, la tenda a forma di bolla è circondata da piante di ogni tipo e dispone di un telescopio per guardare le stelle ancora più da vicino. Sulle montagne di Toledo in Spagna, spaziosissima e con piscina, la struttura in legno a forma di cupola di Sonseca ha un’ampia vetrata che consente di vedere stupendi tramonti e trascorrere notti stellate indimenticabili. A disposizione degli ospiti un telescopio e mountain bike.