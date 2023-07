Vacanze in houseboat: sport, relax e libertà

Vacanze in houseboat : cosa c’è di meglio che esplorare in libertà i più bei canali fluviali d’Italia, Europa e Canada a bordo di una confortevole houseboat self-drive? Non serve neppure la patente nautica ed è possibile per tutti rilassarsi scivolando sull’acqua, ricaricarsi di energia in mezzo alla natura praticando il proprio sport preferito, dal nuoto al kayak, golf, equitazione e ciclismo.

Viaggiare con Le Boat, tra i più importanti tour operator nel turismo fluviale, significa coniugare i piaceri di un viaggio slow e al contempo, attivo e avventuroso nella propria “casa galleggiante” confortevole e attrezzata, in totale sicurezza, immersi in contesti naturalistici incontaminati, a pochi passi da borghi e centri urbani ma lontani dalle rotte del turismo di massa. Ecco alcune proposte.



Francia - Per chi ama la bici è possibile inforcare le due ruote per esplorare le rive lussureggianti dell’incantevole Canal du Midi, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e pedalare alla volta di seducenti borghi come la città medievale di Castelnaudary o l’imponente roccaforte del XIII secolo a Carcassonne. Dopo aver solcato le placide acque del Canal de Nantes à Brest, si può andare alla scoperta dei tesori della Bretagna, tra castelli fiabeschi (come quello di Josselin), i giardini rigogliosi, le paludi e le rocce de L'Île aux Pies sul fiume Oust e le tipiche case breton, per poi rifocillarsi con le appetitose proposte della gastronomia locale. Un’offerta enogastronomica d’eccellenza è una buona meta verso la quale pedalare anche nella storica regione dell'Aquitania: si naviga lungo il Canal de Garonne, tra Bordeaux e Tolosa, e poi si gira in bici tra rigogliosi frutteti, vigneti verdeggianti e borghi dal fascino autentico. Villaggi medievali, floridi vigneti, giardini dai mille colori fanno da sfondo ai sentieri ciclabili anche nell’incantevole scenario regalato da Valle della Loira e Canal du Nivernais: la vera chicca di questa destinazione, per gli amanti del genere, è la comoda pista ciclabile Voie Verte con i suoi 180 chilometri di pura bellezza.



Germania - Ma non c’è solo la Francia. Gli appassionati di bicicletta apprezzeranno anche la vacanza fluviale in Meclemburgo, Brandeburgo e a Berlino: ammirare la natura della zona nord-orientale del Paese, lungo le rive del Lago e i sentieri del Parco nazionale di Müritz (il secondo del Paese per grandezza) o esplorare la Foresta della Sprea - riserva della biosfera dell'UNESCO dal 1991 - saranno esperienze profondamente rigeneranti. Ma non è tutto: la vacanza fluviale in Germania consente di lasciare per qualche ora la natura e immergersi nella vibrante energia di Berlino, ammirando luoghi iconici, tra storia e modernità. Gli amanti dell’arte possono perdersi nell’Isola dei Musei, nel cuore della città, tutelata dall’UNESCO, che offre l’imbarazzo della scelta: dalla collezione archeologica del Pergamon Museum – una delle più famose del mondo - che comprende opere monumentali da togliere il fiato, all'Altes Museum (il più antico della città) dove è esposto il famoso busto di Nefertiti, dal Bode-Museum con tesori dell’arte bizantina all’incredibile Alte Nationalgalerie, custode di capolavori tra le quali alcune delle più famose opere impressioniste di Manet, Monet e Renoir.



Olanda - E, infine, se c’è un Paese in cui turismo fluviale e cicloturismo si incontrano è l’Olanda. Si pedala con la fresca brezza sul viso tra suggestive dune di sabbia di fronte al mare, colorati campi di tulipani, caratteristici mulini a vento e la miriade di paesini che sorgono lungo le rive del dedalo di canali olandesi. Una sosta ad Amsterdam è d’obbligo, così come lo sono la visita alla sua piazza del Duomo, al Palazzo Reale e alla casa di Anna Frank. Nella zona di Utrecht, invece, è altamente consigliato il tour di Stadskasteel Oudaen: quella che nel Medioevo fu una torre difensiva oggi è stata trasformata in una fabbrica di birra che ospita il proprio birrificio e anche uno dei più noti ristoranti della città. Perfetto per una pausa rigenerante in un ambiente dal fascino multiforme.



Canada - La meta per eccellenza per gli appassionati di sport acquatici è il Canada, con i suoi laghi sconfinati e acque incredibilmente cristalline. Una vacanza fluviale sul Canale Rideau offre davvero l’imbarazzo della scelta: dallo jet ski per i più spericolati alle pagaiate in canoa tradizionale per i più tranquilli. Dismessi i panni sportivi, sarà poi bellissimo esplorare le pittoresche cittadine che sorgono lungo questo sito, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.



Italia - Per chi ama il golf eccoci in Italia: scegliere il turismo fluviale in Veneto e Friuli Venezia Giulia significa anche divertirsi tra le 18 buche, i grandi green, gli ampi fairway, gli ostacoli d'acqua e le dune sabbiose del magnifico Golf Club di Jesolo. Chi vuole giocare ammirando una vista unica al mondo può invece scegliere il Circolo Golf Venezia: dalla buca iniziale si può ammirare un'antica fortezza veneziana.