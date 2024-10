Giappone: i luoghi in cui ammirare un foliage strepitoso

TÈ MATCHA A TOKYO - In autunno, Tokyo si trasforma in uno spettacolo di colori mozzafiato, regalando un paesaggio veramente scenografico; qui, uno dei luoghi dove si possono ammirare i colori dell’autunno sono i giardini Rikugien, un luogo magico che durante la stagione autunnale allunga gli orari di visita per permettere a turisti e locali di perdersi tra le sfumature del suo foliage. Al centro di quest’area verde si trova un laghetto, da cui partono diversi sentieri da percorrere per visitare il giardino; inoltre, il parco ospita ben tre case da tè, dove assaggiare il famoso matcha accompagnato dai tipici dolci giapponesi, prima di ripartire alla scoperta del parco.



UN GIARDINO MAGICO - Uno dei giardini più antichi di Tokyo, i Koishikawa Koraku-en, ospitano sentieri sviluppatisi attorno allo stagno centrale, che riflette i colori vivaci delle foglie e regala un effetto spettacolare, soprattutto al tramonto o durante le prime ore del mattino. Nel parco si trova anche il Tsutenkyo Bridge, un ponte arcuato di pietra che attraversa un piccolo ruscello ed è circondato da aceri che creano un meraviglioso contrasto con il colore delle foglie, rendendolo uno dei punti più fotografati durante l'autunno.



MONTE TAKAO - Se invece si sosta a Tokyo per più tempo, vale la pena organizzare un’escursione di un giorno verso il Monte Takao. Una volta raggiunto il Monte, distante da Tokyo meno di un’ora di treno, si può decidere se percorrere uno dei 6 sentieri che attraversano il Parco delle Scimmie o prendere la funivia più ripida del Giappone che porta a metà del percorso. Dalla cima si può ammirare una straordinaria vista sulla città di Tokyo e del vicino Monte Fuji o visitare il Tempio di Takaosan Yakuo In, e prendere parte alle diverse attività che qui si organizzano.



KYOTO - Spostandosi verso Kyoto, l’antica Capitale del Giappone, sono numerosi i luoghi spirituali dove lasciarsi stupire dalla bellezza dei colori autunnali. Uno di questi è il Santuario Kitano Tenmangu, conosciuto per essere il “santuario degli studenti”, dove i ragazzi si recano per chiedere al Dio di superare gli esami, e dove le foglie dei prugni assumono le tonalità tipiche autunnali. L'area centrale del giardino, chiamata Momiji-en, è il punto perfetto per ammirare le foglie che si riflettono nei corsi d'acqua, ma il santuario è anche noto per le illuminazioni serali, che esaltano i colori degli alberi e rendono il paesaggio ancora più suggestivo. Sulle colline di Gion, anche il Tempio Kodaiji regala esperienze serali impareggiabili, specialmente durante il periodo autunnale, quando i sentieri che percorrono i giardini vengono illuminati a giorno per permettere ai visitatori di godersi appieno i colori autunnali.



NARA - Per chi desidera vivere un viaggio attraverso la storia del Giappone, la prima capitale Nara con i suoi templi immersi nella natura circostante è la scelta giusta. Oltre alle destinazioni più note come il Tempio di Todai-ji o il Parco di Nara, dove entrare in contatto con i cervi che vivono liberamente nelle grandi aree verdi, vale la pena allungare la propria visita per esplorare il Giardino di Isuien, una struttura realizzato seguendo l’arte dello shakkei, ovvero la costruzione del paesaggio in armonia con la natura circostante. Il contrasto tra i colori delle foglie e il verde delle piante sempreverdi, insieme alla vista sulle montagne circostanti, rende questo giardino un luogo ideale per immergersi nella bellezza della stagione autunnale. Poco distante, attraversando il fiume Yoshikigawa, si trova il Giardino Yoshikien, sorto nell’antica residenza dei monaci del Tempio Kofukuji. Oltre ad essere un ottimo punto panoramico da dove ammirare i Monti Kasuga e Wakakusa, i visitatori possono conoscere l’arte del giardinaggio giapponese, grazie alla presenza di tre diversi spazi: un giardino con un laghetto, uno paludoso e un ultimo dedicato alle cerimonie del tè.



AOMORI - Nella parte più settentrionale dell’isola di Honshū, e più precisamente nella regione del Tohoku, si trova la prefettura di Aomori, uno dei luoghi migliori dove ammirare il foliage. Per osservare lo spettacolo dei colori autunnali dall’alto, il ponte Jōgakura e la funivia Hakkoda sono i luoghi ideali. Con i suoi 360 metri di lunghezza, infatti, quello di Jōgakura è uno dei ponti stradali più lunghi del paese. Il ponte attraversa la valle di Jōgakura, ed è un punto panoramico privilegiato per ammirare il foliage autunnale, con le foreste sottostanti che si tingono di rosso, arancione e giallo. Se invece ci si vuole immergere nel paesaggio, è consigliato il percorso che segue il Ruscello di Oirase, un torrente di montagna che scorre per circa 14 chilometri attraverso una foresta rigogliosa, con acque cristalline che formano cascate, rapide e piscine naturali. Il percorso lungo il ruscello è molto apprezzato per le sue bellezze paesaggistiche, in particolare durante l'autunno, quando le foglie degli aceri e degli altri alberi si colorano di sfumature rosse, gialle e arancioni, creando un magnifico contrasto con le acque azzurre del torrente.