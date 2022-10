Giamaica: è Montego Bay la meta più trendy del 2022

Montego Bay, un tempo eterna seconda nelle scelte dei viaggiatori che preferivano la metropolitana Kingston, si rivela così il luogo con l’incremento più significativo di turisti: le sue due anime, frenetica vita cittadina e mare cristallino, e un’esclusiva offerta di ospitalità lo rendono la destinazione perfetta per ogni tipologia di viaggiatore.



Crogiuolo di culture - Montego Bay è un meraviglioso crogiolo di culture. Tra pub e club, una vasta gamma di ristoranti, bellissime spiagge, mare cristallino, l'incredibile abilità artistica e artigianale della gente locale e un’esclusiva offerta di ospitalità la rendono la destinazione perfetta per ogni tipologia di viaggiatore. Sono, infatti, diverse le alternative per godere appieno della propria vacanza: i più avventurosi possono esplorare i sentieri e raggiungere la grotta di Bunker's Hill; per un’esperienza che combina storia e natura, i viaggiatori possono scoprire le grotte di Cockpit Country, nascondigli usati dai guerrieri Maroon nella loro vittoriosa battaglia contro gli inglesi.



Da non perdere un giro in centro - Un’immersione nella vivace atmosfera locale, dove ammirare Sam Sharpe Square e i suoi monumenti storici. Dopo escursioni ed esperienze culturali, per momenti di puro relax c’è l’imbarazzo della scelta: da bellissime spiagge come quella di Doctor's Cave Beach o di Aqua-sol con gli acquascivoli a una partita a golf al Cinnamon Hill Golf Club.



Le grotte di Cockpit - L’esperienza alle grotte di Cockpit combina storia, avventura e stupore alla scoperta di una delle parti più incontaminate e culturalmente significative ma meno conosciute della Giamaica. I visitatori possono imparare come i guerrieri Maroon hanno usato questi luoghi per sconfiggere i loro nemici britannici. È un viaggio nell’oscurità delle caverne sotterranee della grotta con formazioni mozzafiato. Si può anche osservare una “piscina” sotterranea di acqua dolce e vedere animali notturni che vi nuotano indisturbati.



Bunker’s Hill - Uscendo dai sentieri battuti, ci si può avventurare alla scoperta della grotta di Bunker's Hill. L’escursione porta ad attraversare una foresta pluviale fino raggiungere le caverne usate dagli schiavi Maroon in fuga, conoscendone così la loro storia. All’interno della grotta, si possono osservare i segni rupestri dei Taino, gli abitanti originari della Giamaica. La fatica fisica sarà ripagata non solo dalla bellezza dei luoghi ma anche dalla possibilità di assaporare i cibi locali nel ristorante lungo il fiume, una volta tornati indietro. La spiaggia Doctors Cave si trova nel cuore della "Hip Strip" Gloucester Avenue di Montego Bay. Con le calde acque cristalline, la vegetazione perfettamente curata questa spiaggia è la sede perfetta per momenti di relax.



Per maggiori informazioni: www.visitjamaica.com