Filippine: Coron e Siquijor, le isole “mistiche”

CORON - L’isola si trova a meno di un'ora di barca dalla città capoluogo, circondata da acque blu intenso che scintillano sotto la luce del giorno. A completare lo scenario mozzafiato c’è anche la sabbia bianca che si incurva in diverse insenature e coste dell'isola. Tuttavia, oltre alle sue meravigliose caratteristiche naturali, l'isola di Coron è anche un importante sito culturale nelle Filippine perché è il dominio ancestrale dei Tagbanua, una delle tribù native di Palawan. È proprio questo il motivo per cui l'isola rimane priva di strutture commerciali, come i resort balneari privati, poiché i Tagbanua sono gli unici proprietari dell'intera isola, comprese le acque costiere circostanti, in virtù di un Certificato di Titolo di Dominio Ancestrale assegnato alla tribù dal Consiglio Nazionale dei Popoli Indigeni. Inoltre, questa terra è anche la prima area di conservazione culturale nativa delle Filippine conosciuta a livello globale, grazie all'impegno dei Tagbanua nella protezione e conservazione dell'isola e delle sue tradizioni.A Coron, per vivere un’esperienza di soggiorno ancora più speciale, il resort Paolyn Houseboats accoglie gli ospiti in ville galleggianti proprio per rispettare la spiritualità del luogo. Infatti, qui non si può dormire sulla terra ferma, ma sono a disposizione di tutti le esclusive houseboats nella baia.