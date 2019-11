Dieci strade del mondo, davvero pazzesche

TRANSFAGARASAN, TRANSILVANIA, ROMANIA - E' considerata una delle strade più belle del mondo. Attraversa i Carpazi ed è molto apprezzata da chi ama le emozioni forti: 152 chilometri di gallerie, viadotti e curve tortuose, tra panorami fantastici e natura selvaggia.

ATLANTERHAVSVEIEN, NORVEGIA - La Atlantic Road (Atlanterhavsveien in lingua norvegese) è un tratto stradale di circa 8 chilometri compreso tra le città norvegesi di Kristiansund e Molde, costruito su isolotti e scogli collegati da rialzi, viadotti e ponti che, lungo il loro tracciato tortuoso, creano prospettive molto bizzarre.

PASSO DELLO STELVIO, ITALIA - 48 infernali curve a gomito, celebri in tutto il mondo, sulle quali ci si può avventurare solo in estate. Il tracciato ospita anche una delle tappe più dure e iconiche del Giro d’Italia.

JULIERPASS, SVIZZERA - Una strada divertente da percorrere, soprattutto in moto, tra splendidi panorami di montagna. Meno impervio di altri passi alpini, il Paso del Giulio è aperto anche in inverno.

OVERSEAS HIGHWAY, FLORIDA - Un’autostrada spettacolare, sospesa sull’Oceano, che collega tra loro tra le diverse isolette dell’arcipelago Florida Keys. Il percorso è di 205 chilometri e si viaggia completamente circondati dal blu dell’Atlantico e del Golfo del Messico.

VALLEY OF FIRE ROAD, NEVADA - La strada serve il Valley of Fire State Park: il segmento situato all'interno del parco statale è chiamato anche Nevada Scenic Byway. Si snoda in un deserto di sabbia e rocce multicolori, in un paesaggio suggestivo e primordiale.

DALTON HIGHWAY, ALASKA - E’ una delle strade più isolate degli Statui Uniti: si snoda per 600 km… nel nulla. La strada però scorre parallela alla Trans-Alaska Pipeline, un importante oleodotto, ed è piuttosto trafficata, specie nei mesi invernali.

TIANMEN MOUNTAIN ROAD, CINA – Undici chilometri davvero pazzeschi, tra 99 tornanti e curve infernali, tra i più pericolosi al mondo. Il premio, una volta giunti in vetta, è la celebre grotta Tianmen, nota come la Porta del Paradiso. Chi soffre troppo la macchina, in alternativa, può salire in funivia.

SIKKIM, INDIA – Al confine tra India, Tibet, Nepal e il Bhutan, tra le vette dell’Himalaya, il Sikkim è una regione molto amata dagli appassionati di strade di montagna. Qui passava anche l’antica Via della Seta.

STRADA DEL KARAKORUM, CINA, PAKISTAN - Scorre a un'altitudine di 4.693 metri, ed è la strada asfaltata internazionale più alta del mondo. E' stata completata nel 1978 dopo 20 anni di lavori.