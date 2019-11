Dieci borghi suggestivi, che in autunno diventano magici

Dieci villaggi da favola, così belli da parere magici Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Alcuni sorgono in luoghi lontani e richiedono un lungo viaggio, ma altri sono decisamente più vicini a noi e vale senz’altro la pena percorrere un po’ di strada per scoprirli e visitarli. Ecco dieci borghi incantevoli in varie regioni del mondo, Italia compresa; qualcuno è molto celebre, qualcun altro meno noto, ma tutti ugualmente affascinanti.