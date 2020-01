Dieci specchi d’acqua in cui la natura dà spettacolo

Sono piccoli bracci di mare circondati da rocce, oppure specchi d’acqua che si raccolgono in depressioni di diversa origine: in ogni caso sono specchi d’acqua incantevoli, tutti da ammirare e nei quali a volte anche possibile fare il bagno.

PISCINA DI VENERE, MILAZZO, SICILIA – Questo incantevole specchio d'acqua si trova sulla punta estrema di Capo Milazzo, nell'omonima riserva naturale. Circondata da rocce e scogli, il laghetto ha acque tiepide e poco profonde: si riempie con l'alta marea e le acque sono trattenute in parte quando la marea si ritira, con un ricambio continuo.



GROTTA DELLA POESIA, ROCA VECCHIA, PUGLIA – Situata a una ventina di chilometri da Otranto, è una cavità naturale un tempo grotta carsica e oggi, dopo il crollo del tetto, una vera piscina a cielo aperto. Secondo una leggenda, era il luogo scelto da una bella principessa per fare il bagno e moltissimi poeti si recavano in questo luogo alla sua ricerca. La grotta in passato è stata il santuario di una misteriosa divinità, Taotor, il cui nome è riportato varie volte sulle pareti.



SATURNIA – TOSCANA – Siamo a pochi chilometri da Grosseto. Grazie alle sue acque termali e alla natura incantevole, le piscine di Saturnia sono una vera e propria Spa naturale, alla quale si può accedere liberamente. Ci sono vasche naturali, cascatelle e acqua sulfurea ad alta temperatura in cui immergersi. A poca distanza si trova anche uno stabilimento termale per chi è disposto a pagare un biglietto di ingresso per avere tutti i comfort.



GIOLA, THASSOS, GRECIA - Questa isola del Mar Egeo, la più settentrionale della Grecia, secondo la leggenda era il luogo in cui vivevano le sirene. La sua costa nasconde questa incantevole cavità tra le rocce, nella quale si è formata una piscina naturale dalle acque smeraldine e limpidissime.



BLUE LAGOON, GRINDAVIK, ISLANDA – A una quarantina di minuti di viaggio da Reykjavík, si trova questa spettacolare laguna di acque geotermali, dall’intenso colore turchese e dalla temperatura variabile tra i 37° e i 39 gradi. In queste acque naturalmente calde vive una particolare alga, la Cyanobacteria, ottima per le sue proprietà cosmetiche e curative. La laguna è quindi un vero centro termale a cielo aperto.



PAMUKKALE, DENIZLI, TURCHIA – Questa celebre località il cui nome significa “Castello di cotone” è resa inconfondibile dalle sue rocce bianche calcaree, la cui forma particolare crea incantevoli bacini a terrazze, colmi di acque di uno spettacolare color turchese.



WADI AL SHAB, OMAN – Situato all’interno del Hawiyat National Park, a un paio d’ore di strada da Muscat, questo incantevole laghetto raccoglie acque cristalline in una dolina in un canyon di rocce rosse scavate da un torrente e circondata da un’oasi. E’ un angolo molto suggestivo che coglie di sorpresa il viaggiatore con il suo aspetto verdeggiante e fresco in un contesto di rocce e deserto.



CHAMPAGNE POOL, ROTORUA, ISOLA DEL NORD, NUOVA ZELANDA - Champagne Pool è uno spettacolare lago vulcanico situato all'interno dell'area geotermica di Waiotapu nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Il suo nome deriva dalle bollicine di anidride carboniche che si formano nelle sue acque. I tuffi non sono consigliabili: la temperatura dell'acqua oscilla tra i 73 e i 75 gradi centigradi.



MAMMOTH HOT SPRINGS, WYOMING, USA - Nell'area nordoccidentale del Parco di Yellowstone, Mammoth Hot Springs è un grande complesso di sorgenti calde e una collina di travertino nella quale sla natura ha intagliano una serie di terrazze e cascate pietrificate, dai colori fantasmagorici e forme curiose.



CASCATE HAVASU, ARIZONA, STATI UNITI – Siamo nella zona del Grand Canyon. Queste celeberrime e pluri-fotografate piscine di acqua turchese devono il loro intenso colore alla presenza di magnesio e calcio. Sono dominate dall’ imponente cascata omonima e circondate di rocce rosse, in un contrasto cromatico di grande effetto. La temperatura dell’acqua è fresca (circa 21 gradi centigradi).