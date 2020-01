Wish list: dieci luoghi da visitare nel 2020

Quando facciamo la lista dei buoni propositi per il Nuovo Anno, il proponimento che facciamo più spesso è prenderci del tempo per noi e viaggiare di più. Ecco allora dieci destinazioni di grande fascino, veri oggetti del desiderio, da mettere in nota per i nostri break all’insegna della scoperta o, se abbiamo la fortuna di averli già visitati, della ri-scoperta.