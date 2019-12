Dieci spiagge assolate in cui è bello attendere il 2020

L’inverno ci raggela nel cuore? Pensiamo al sole , al mare e ai colori più belli mentre ci prepariamo a dare il benvenuto al Nuovo Anno. Ecco allora un viaggio per immagini nei luoghi più beneaugurali e più affascinanti, in cui la natura dà il meglio di sé. Dai quattro angoli del mondo le spiagge più belle per salutare la fine del 2019 e per accogliere il 2020.

ISOLE FIJI – Sono vicine alla linea del cambio di data, ragion per cui sono le prime a festeggiare il nuovo anno. In più sono un paradiso di natura e di sole: insomma sono il luogo perfetto dal quale dare il benvenuto al nuovo anno.



ATOLLO DI ARI, MALDIVE – Solo 18 delle 82 isole che compongono questo atollo sono abitate. Le altre sono solo spiagge e barriera corallina appena affiorante, per una superficie complessiva di soli 8,30 chilometri quadrati. Purtroppo sono anche uno dei luoghi più minacciati dai cambiamenti climatici e dall’innalzamento del livello degli oceani.



LAGUNA PILEH, THAILANDIA - Questa incantevole laguna si trova nella parte settentrionale della più piccola delle isole Phi Phi, l'isola Phi Phi Leh. Il colore dell'acqua e la vegetazione lussureggiante della montagna sono di incantevole bellezza.



PALAU, MICRONESIA – Situato in pieno Oceano Pacifico, circa 500 km a est delle Filippine, il suo nome significa “favola” e, ammirando la bellezza dei luoghi, l’appellativo è pienamente meritato. E’ uno stato insulare composto da oltre 200 tra isole e isolotti, nei quali gli amanti del sole trovano oltre 1500 chilometri di spiagge coralline.



NUSA PENIDA, BALI, INDONESIA - Nusa Penida è un'isola situata a sud-est di Bali. Fa parte delle Piccole Isole della Sonda. In passato è stata utilizzata come luogo di esilio per i criminali, mentre oggi è un vero paradiso per gli amanti di snorkeling e immersioni subacquee.



STINGRAY CITY, GRAND CAYMAN – Questa secca sabbiosa nel North Sound di Grand Cayman, in pieno Mar dei Caraibi, offre la possibilità di un bagno straordinario in compagnia delle razze. Questi grandi pesci triangolari dalla lunga coda si sono assuefatti alla presenza degli uomini e si lasciano avvicinare e persino accarezzare senza diffidenza.



MAKENA BEACH - MAUI - HAWAII – Siamo nell’arcipelago delle Hawaii: questa grande spiaggia ha sabbia di colore dorato, ma verso sera si colora di sfumature arancioni e rosse, che offrono uno spettacolare contrasto con il colore smeraldino delle acque marine.



TULUM, YUCATAN, MESSICO – A pochi passi da uno dei siti archeologici Maya più importanti del Messico si trova una incantevole spiaggia dalla quale si possono ammirare i resti archeologici addirittura mentre si nuota tra le acque turchesi e cristalline. I colori brillanti e la luce intensissima del luogo creano un meraviglioso contrasto di colori.



ANTIGUA, CARAIBI - In questa splendida isola caraibica le spiagge sono addirittura 365, tanto che è possibile sceglierne una diversa ogni giorno dell’anno. Il mare trasparente, le spiagge bianchissime e la natura lussureggiante ne fanno un vero paradiso.



HORSESHOE BAY, BERMUDA – Una spiaggia di sabbia rosa e sottile come cipria, acque basse e cristalline, formazioni roccio se imponenti e suggestive tutt’intorno: chi non vorrebbe tuffarsi in questa incantevole piscina naturale?