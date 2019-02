Dieci meraviglie dal mondo della natura Isola di Komodo – Indonesia Istockphoto 1 di 10 Sumatra – Indonesia Istockphoto 2 di 10 Baia di Halong, - Vietnam Istockphoto 3 di 10 Monti Simien - Etiopia Istockphoto 4 di 10 Deserto Dasht-e Lut - Iran Istockphoto 5 di 10 Etna – Sicilia Istockphoto 6 di 10 Porta di Durdle - Jurassic Coast – Gran Bretagna Istockphoto 7 di 10 Geirangerfjord - Norvegia Istockphoto 8 di 10 Lago Bajkal - Russia Istockphoto 9 di 10 Riserva Naturale della Belize Barrier Reef – Belize Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

ISOLA DI KOMODO – INDONESIA – Situata nel Mar di Flores, fa parte delle Piccole Isole della Sonda. L'isola è famosa per essere uno dei pochi luoghi in cui si possono ammirare allo stato selvaggio i varani di Komodo, i più grandi sauri viventi, e secondo l'UNESCO fa parte delle sette meraviglie del mondo naturale.



SUMATRA – INDONESIA – La sua foresta tropicale si estende per 2,5 milioni di ettari: al suo interno si trovano ben tre parchi nazionali nei quali vivono circa 10 mila specie di piante diverse, molte delle quali a rischio di estinzione, anche perché questo Paese sta vivendo una aggressiva deforestazione.



BAIA DI HALONG, - VIETNAM – Secondo la leggenda, i grandi pilastri di roccia e le 1600 isolette disseminate nel golfo sono opera di un drago sceso dalla montagna. Situata nel Golfo del Tonchino, la baia offre uno scenario davvero mozzafiato. La maggior parte delle isole è inospitale e quindi non è abitata. Da gennaio a marzo la nebbia che avvolge la zona aggiunge un ulteriore tocco di fascino a questo luogo incantevole.



MONTI SIMIEN - ETIOPIA - Picchi altissimi che si alternano a profonde vallate e precipizi vertiginosi: siamo in una delle zone più selvagge e spettacolari del mondo, interessata da massicci fenomeni di erosione. In questa regione vivono molte specie animali estremamente rare, tra cui il babbuino Gelada o la ibice Walia, una capra di montagna introvabile nel resto del pianeta.



DESERTO DASHT-E LUT - IRAN – E’ uno dei luoghi entrati di recente a far parte dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO. E’ uno dei siti più aridi e caldi al mondo, con temperature registrate che hanno sfiorato i 70 gradi C. i valori più alti mai registrati sulla superficie terrestre. La parte orientale del deserto è ricoperta da distese saline, mentre la regione centrale è costellata da dorsali rocciose modellate dal vento. La zona sud-orientale invece, è un’ampia distesa di dune sabbiose.



ETNA – SICILIA – Ben noto per le sue spettacolari eruzioni, l’Etna è il vulcano attivo più grande d’Europa. Dal 1.500 ad oggi sono state documentate circa 200 eruzioni, delle quali si possono constare facilmente le tracce lasciate dalla lava nel corso del tempo, dai flussi più recenti, fino alle formazioni rocciose formate da antiche eruzioni e ora ricoperte da boschi di betulle e pini.



PORTA DI DURDLE - JURASSIC COAST – GRAN BRETAGNA – Una lunga linea costiera sulla Manica tra il Dorset e il Devon Orientale, nell’Inghilterra meridionale, caratterizzata da peculiari formazioni rocciose, come le scogliere di mudstone rossa, intervallate da spiagge e piccole baie nelle quali non è inconsueto trovare dei fossili. Qua e là si incontrano praterie verdeggianti e piccoli borghi. Uno dei simboli naturali più celebri è la Porta di Durdle, un grande arco di roccia calcarea che emerge dal mare in modo quasi verticale.



GEIRANGERFJORD - NORVEGIA --E’ uno dei fiordi più lunghi e profondi del Paese e un luogo straordinario. Il seno di mare è racchiuso tra scogliere a picco alte oltre cinquecento metri, con cascate che sgorgano da altezze vertiginose e acque dall’intensa colorazione blu o smeraldo.



LAGO BAJKAL - RUSSIA – Questo immenso bacino siberiano d’acqua dolce è il più grande per volume, più profondo e più antico del pianeta. Ha una forma a banana e acque trasparentissime, nelle quali vivono le uniche foche d’acqua dolce al mondo. Nei mesi estivi il lago offre varie attività sportive, come trekking, escursionismo, pesca e campeggio, ma nei mesi invernali si trasforma in una inospitale distesa di ghiaccio.



RISERVA NATURALE DELLA BELIZE BARRIER REEF – BELIZE - Le coste del Belize sono un luogo spettacolare, caratterizzato dalla barriera corallina più grande dell’emisfero settentrionale. Ci sono innumerevoli atolli, ma anche foreste di mangrovia, lagune e una miriade di isolette di sabbia, rifugio di numerose specie animali minacciate di estinzione, come tartarughe e coccodrilli marini americani. Tra i siti più celebri e spettacolari c’è anche il Big Blue, l’immenso “sprofondo” di forma circolare, paradiso dei divers.