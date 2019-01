Le nove mete più instagrammabili del 2019

Quasi un quinto degli italiani (19%) utilizza i social per trovare idee per il prossimo viaggio. Per ispirare i viaggiatori tricolore alla ricerca della propria vacanza ideale e dello scatto mozzafiato per conquistare i propri follower, momondo.it ha raccolto le 9 destinazioni Insta-friendly da visitare nell’anno.



Tokyo, Giappone - La popolosa capitale giapponese offre diversi spunti interessanti per qualsiasi tipo di viaggiatore: dagli appassionati di arte orientale agli amanti della natura incontaminata. Grazie alla molteplicità di scenari che questa città ospita, chiunque può sentirsi appagato da un viaggio a Tokyo: l’unione di stili moderni e classici, di cultura orientale e occidentale e di spazi urbani e naturali fanno di questa metropoli la destinazione perfetta per conoscere l’anima del moderno Giappone.



Cascate Tumpak Sewu, Indonesia - Natura, natura e ancora natura. Lo spettacolo delle cascate Tumpak Sewu, nella parte orientale dell’isola di Giava, è una tappa immancabile per provare sulla propria pelle la grandezza e la forza della Natura con la “N” maiuscola. Con i suoi 120 metri di altezza, l’acqua sgorga con tutta la sua potenza all’interno della gola sottostante.



Menabe, Madagascar - La regione di Menabe si trova nella provincia di Toliara, nel Madagascar occidentale. Il nome "Menabe" significa "grande rosso" e si rifà proprio al tipico colore rosso intenso del terreno di questa zona, nota soprattutto per il celebre “viale dei Baobab”.Il momento migliore per visitare questi giganti è al crepuscolo, quando le loro sagome si stagliano sul cielo infiammato dal sole del tramonto.



Real Alcázar di Siviglia, Spagna - L’Alcázar di Siviglia è uno dei migliori esempi di architettura mudéjar, lo stile sviluppatosi in Spagna durante il regno cristiano, che incorpora le influenze architetturali islamiche. Questo palazzo è una viva testimonianza delle dominazioni islamiche che hanno interessato l’Europa fra il VII e il XV secolo e costituisce ancora oggi un patrimonio artistico e culturale dal valore inestimabile.



Blue Lagoon, Islanda - Per chi volesse trascorrere una piacevole giornata di relax immersi in uno dei panorami più mozzafiato del mondo, Blue Lagoon è la meta da scegliere. Posizionata nella penisola di Reykjanes, a 39 km dalla capitale islandese Reykjavík, è forse una delle attrazioni turistiche più visitate e apprezzate dell'Islanda.Grazie al colore azzurro dell’acqua solforosa e al panorama lunare che la avvolge, questa piscina si merita una visita e uno scatto di sicuro successo.



Dubai, Emirati Arabi Uniti - Capitale di uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti, Dubai è forse la più famosa città-simbolo dello sviluppo economico dei paesi della Penisola Arabica. Nota per lo sfarzo e per le infrastrutture ingegneristiche degne della più innovativa metropoli, come il famosissimo Burj Khalifa, Dubai è un mix tra innovazione e tradizione.



Gand, Belgio - Tra le più belle città del Belgio, Gand è un vivace centro universitario e culturale del Belgio nord-occidentale. Il cuore della città, ricco di edifici storici, è rinomato per l'architettura medievale fiamminga e i suoi palazzi dalle cime affusolate sembrano lo sfondo di una fiaba incantata, posizionando questo splendido centro a metà tra una tranquilla cittadina di provincia e un porto cosmopolita.



Aruba - Acqua cristallina, cielo immenso e spiagge dalla sabbia bianchissima: ecco i principali elementi che costituiranno il panorama di chi sceglierà di abbandonarsi alle bellezze di quest’isola caraibica. Da non perdere la meravigliosa Eagle Beach in cui, da febbraio a settembre, diverse specie di tartarughe marine scelgono di depositare le proprie uova, e la caratteristica Flamingo Beach.



La Quinta Avenida, Playa del Carmen, Messico - Arteria pedonale della cittadina messicana di Playa del Carmen, la Quinta Avenida trasmette ai viaggiatori il fascino di un piccolo villaggio, con i suoi innumerevoli negozi, ristoranti tipici e taquerias. Ideale per una passeggiata per assaporare la vivace vita messicana a suon di luci, colori e profumi indimenticabili.