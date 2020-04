Container, botti, fabbriche: gli hotel più strani del mondo

Dormire sull’abisso – Per dormire allo Skylodge Adventure Suites in Perù non bisogna soffrire di vertigini: soprannominato il “Nido del Condor”, quest’hotel permette ai suoi ospiti più avventurosi di trascorrere la notte in una delle tre capsule di vetro sospese ad una parete che si affaccia sul fiume Urubamba. Capsule ovviamente dotate di bagno privato, biancheria da letto e asciugamani. Con una capacità massima di 8 persone, situato a circa 120 metri d’altitudine.



Mangiare sott’acqua in Norvegia - Si chiama Under, che in norvegese significa “sotto”, ma anche “meraviglia”. La struttura, firmata dal famoso studio d’architettura di Oslo Snøhetta, è semsommersa: si tuffa nelle gelide acque del mare del Nord fino ad appoggiarsi sul fondale, a 5 metri di profondità. Dotata di spessi muri di cemento, è studiata per resistere alla pressione e all’azione del mare, anche in condizioni avverse. Come un periscopio inabissato, il ristorante offre una vista unica sul fondale marino grazie alle enormi vetrate (11 metri di larghezza per oltre 3 di altezza) che consentono agli ospiti di connettersi con la natura selvaggia dell’esterno. Il ristorante, che può ospitare fino a 35-40 persone, mira a creare un’esperienza culinaria di alto livello basata su prodotti locali di qualità eccellente.



Nel grattacielo di legno in Norvegia – Il Wood Hotel, inaugurato il 1 marzo 2019, è l’edifico in legno più alto del mondo. Si trova a Brumunddal, sulle rive del lago Mjøsa, ed è raggiungibile da Oslo in poco più di un'ora di treno. I suoi 86 metri di altezza offrono una vista incredibile sulla natura circostante. Si tratta di una struttura arditissima e di design, tutta costruita con materiali locali. Le camere sono 72, più una suite, distribuite su 18 piani.



Nella gru in Danimarca - A Copenhagen si dorme a 150 metri da terra nella zona portuale della capitale danese, dove sorge un’enorme gru, chiamata The Krane. Tirata a lucido sembra una scultura futuristica. All’interno è stato ricavato un miniappartamento su due piani, con camera da letto, bagno, cucina e addirittura una sala riunioni.



Dormire in un birrificio in Danimarca – L’Hotel Ottilia a Copnhagen invita i propri ospiti a soggiornare nell’autenticità di un luogo iconico danese, ovvero un ex birrificio, per vivere un’esperienza straordinaria. La storia dell’antica fabbrica continua infatti con un nuovo design e una nuova avventura. Carlsberg richiama immediatamente la birra, ed è proprio nel Carlsberg City District che l’omonima birra, famosa in tutto il mondo, è stata distillata dal 1847 al 2008 negli spazi oggi chiusi.



In Olanda nel container – Il Containerhostel Rebel Rebel di Groningen, in Olanda, è nato grazie all’iniziativa di due giovani ragazze, che hanno deciso di sfruttare i vecchi container usati per il trasporto navale, trasformandoli in strutture ecosostenibili. Ogni container offre un alloggio semplice e originale, con temi e ambientazioni diverse, dallo spazio, alla giungla, alla stanza per sole donne. L’ostello è dotato di una cucina comune e ha un piccolo bar, aperto anche gli esterni, dove assaggiare birre locali o bere una tazza di caffè accompagnata da dolci.



Dormire in una botte in Slovenia - Ptuj, la città più antica della Slovenia, ospita anche la sua cantina vinicola più antica, con un archivio datato 1917, nota per la maschera carnevalesca del Kurent, dal 2017 patrimonio intangibile dell’UNESCO. In questa zona, il centro termale di Terme Ptuj rappresenta il luogo ideale per chi desidera una breve fuga, per delle vacanze attive e dinamiche o per un tranquillo momento di relax nel centro wellness la cui acqua ha comprovati effetti benefici. Qui potrete passare la notte presso il Glamping Il Villaggio del Vino in una vera e propria botte, testimone della ricca tradizione vinicola di Ptuj. Queste abitazioni inusuali, ma estremamente piacevoli e interessanti, possono ospitare ciascuna due persone e si trovano intorno a uno spazio centrale con un focolare comune.



Dondolando nel vuoto - Nella Columbia Britannica, in Canada, vi aspetta invece il Free Spirit Spheres, immerso tra gli alti alberi della foresta pluviale della costa occidentale dell'isola di Vancouver, in Canada: si dorme in una sfera pendente dagli alberi, nella Qualicum Bay, vicino a Vancouver. Si dorme oscillando dolcemente, in un paesaggio assolutamente unico.



Dormire tra i manga in Giappone – La cultura giapponese è legata in modo indissolubile ai manga, iconici fumetti che hanno conquistato il mondo, e il Manga Art Hotel di Tokyo porta questa passione a un nuovo, straordinario livello. Con circa 5.000 manga a disposizione degli ospiti, questo nuovo capsule hotel è decisamente un must per gli appassionati di fumetti giapponesi. Per chi non riesce a separarsi dai propri personaggi preferiti, niente paura: qui è possibile anche acquistare il proprio manga del cuore.