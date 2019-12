Capodanno: un pirotecnico giro del mondo 

Londra - Trasmessi dalle televisioni di tutto il mondo, la reputazione dei fuochi di Capodanno di Londra è più che meritata. La folla si raduna lungo tutto South Bank per godersi l'arcobaleno di colori che illumina il cielo e il London Eye, mentre accolgono un altro anno. A scandire il count-down sarà un grande display luminoso sullo Shard, il più alto grattacielo d’Europa, mentre dal Big Ben risuoneranno i 12 tradizionali rintocchi. Per ammirare da vicino i fuochi d’artificio, i posti migliori sono l’area chiusa sulla riva del Tamigi (per entrare nella quale occorre munirsi di biglietto d’ingresso al prezzo di 10 sterline) oppure i battelli da crociera sul fiume sul fiume, che offrono cena e musica a bordo.



Parigi - L’appuntamento è sugli Champs Elysees, a partire dalle 23.00 , la via e l’Arco di trionfo diventa un vero spettacolo di luci e colori e a mezzanotte il grande spettacolo dei fuochi d’artificio. E i1 dell’anno si apre all’insegna della grande cultura con una mostra al Grand Palais , dedicata a Mirò.



Sydney – Leonardo Di Caprio, Paris Hilton e naturalmente sono habituè dello spettacolare Capodanno che si svolge nella città australiana, dove strepitosi fuochi d’artificio – si dice tra i più spettacolari del mondo - illuminano la magnifica baia affacciata sull’Oceano, in cui spiccano l’inconfondibile ponte e la spettacolare Opera House. Un colpo d'occhio da sindrome di Stendhal.



Tokyo - Fino a febbraio 2020, una tappa imperdibile per respirare tutta la magia dell’inverno di Tokyo è Caretta Shiodome. Lo spettacolo di luci intitolato Caretta Illumination 2019 ‐ Arabian Nights quest’anno celebra le notti d’oriente del film Aladdin con circa 250.000 LED che brillano sulle note della colonna sonora del film. I più fortunati, potrebbero persino vedere apparire una lampada magica. Vanno in scena fino a febbraio anche le spettacolari illuminazioni di Marunouchi Illumination 2019 nel distretto finanziario, che quest’anno festeggiano il loro 17esimo anniversario con l’installazione di un milione di lampadine a LED dorate lungo la via principale di Marunouchi, per oltre 1,2 km. Nel 2019 il progetto di “eco illumination” è stato rafforzato con oltre 680.000 lampadine a basso consumo per offrire una indimenticabile vista notturna nel rispetto dell’ambiente.



Pechino - Il Capodanno cinese si festeggerà il 25 gennaio e darà l'inizio all'Anno del Topo: un inizio d'anno sfasato rispetto all'Italia ma che vale la pena di essere vissuto tra gli spettacolari fuochi artificiali che illuminano la incredibile Città proibita, immenso complesso di palazzi che fu il palazzo imperiale della dinastie Ming e Qing per quasi 500 anni. Fu edificata agli inizi del ‘400 ed è composta di 980 edifici divisi in 8.707 camere che coprono una superficie di 720.000 metri quadrati.



Singapore - Moderna e all’avanguardia, Singapore sa stupire ed impressionare i suoi visitatori con uno spettacolo emozionate previsto per la notte più lunga dell’anno.Il 31 dicembre infatti, presso l’iconico The Float Marina Bay, cinquecento droni volteggeranno nel cielo della Città del Leone a ritmo di musica tra le luci e i colori dei fuochi d’artificio, per il più grande spettacolo di droni sincronizzati di Singapore a tema 2019: Odissea nello Spazio. Una coreografia unica e suggestiva, divisa in sei parti Ceremony, Another Earth, Galaxy Party, Gravity, Microcosmos and the Grand Finale, che farà stare visitatori e locali con il naso all’insù in attesa dell’arrivo del nuovo anno.



Sudafrica - Inserita tra le 10 migliori destinazioni per Capodanno da Big 7 Travel, Cape Town si prepara ad accogliere il 2020 con un ricchissimo e variegato programma di eventi. Chi è alla ricerca del divertimento puro avrà l’imbarazzo della scelta, tra party nei club più esclusivi (come Disco Amazonia all’Alcazar e Blue Marlin allo Shimmy Beach Club, con dj direttamente da Ibiza) e concerti all’aperto per tutta la famiglia ai Kirstenbosch Botanical Garden. Nei dintorni di Cape Town, le Winelands di Franschhoek fanno da cornice al Kinky Summer Festival, mentre chi preferisce rilassarsi può optare per una sessione di yoga al tramonto a Clifton Third Beach organizzata da The Om Revolution. Come tutti gli anni, non manca la scenografica festa al V&A Waterfront, con musica dal vivo, danze, spettacoli di luci e fuochi d'artificio che illuminano la splendida Table Mountain. I festeggiamenti continuano altrove in Sudafrica, con tanti festival musicali all’aperto: Jazz in the Park a Johannesburg, Summerdaze e Wanderbay nella provincia di KwalaZulu-Natal.