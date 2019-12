Natale sull'oceano: tutti a bordo, si salpa per le isole più belle

Ecco dei buoni motivi, secondo Sailogy, piattaforma online di noleggio barche in tutto il mondo con o senza skipper, per un break invernale in barca, al di fuori dei soliti schemi.



Il momento giusto - È il momento giusto per immaginarsi sulla spiaggia di Bali, con il sole sulla faccia e il profumo di crema solare, e concedersi quella vacanza da sogno che si medita da tempo. Infatti, per certe destinazioni come la Thailandia, Goa, gli arcipelaghi del sud est asiatico, le isole del Pacifico e dei Caraibi, il break natalizio è il momento migliore per programmare una vacanza, grazie alle temperature elevate, ma sopportabili, e ai prezzi in molti casi contenuti.



Cenette su spiagge paradisiache - Salutare il nuovo anno dalla baia di Bangkok per vedere lo splendido spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte, passeggiare sulle spiagge balinesi il giorno di Natale mentre si sorseggia una pinacolada con i fiori tra i capelli, godersi la festa di Capodanno a Cuba tra cene sulla spiaggia e le tipiche secchiate d’acqua lanciate dai balconi de L'Avana; e ancora fare il bagno il primo gennaio insieme ai maialini della spiaggia di Pig Beach alle Bahamas o perdersi tra i vicoli coloratissimi della città vecchia a Cartagena, sono alcuni degli scenari che possono popolare le ferie natalizie se si sceglie di mettere infradito e costume in valigia e di lasciare a casa sciarpa e cappello.



In barca emozioni uniche - Visitare da un’imbarcazione un atollo o vedere un tratto di costa dal mare regala una vista del tutto nuova rispetto all’esperienza a terra. Inoltre, questa tipologia di mezzo permette un accesso esclusivo a luoghi isolati e irraggiungibili se non via mare, senza contare la grande libertà di poter ridisegnare in qualunque momento l’itinerario e far vela verso un posto sempre nuovo.



Sulle onde senza orari - Trovarsi circondati e immersi nella natura selvaggia, dove il verde intenso delle coste si fonde con il blu del mare e percepire un profondo contatto con questo ecosistema è un’esperienza possibile solo a bordo di una barca. Inoltre, questo mezzo permette una grande versatilità: in barca non esistono orari, se non quelli della natura e l’itinerario può essere scelto all’alba di ogni mattina, per partire alla scoperta dei luoghi più affascinanti e segreti. Perché in barca si è viaggiatori, non turisti.