12 città perfette per festeggiare l’ultimo dell’anno

EDIMBURGO - Per gli scozzesi l'ultimo giorno dell'anno prende il nome di Hogmanay, che si celebra tradizionalmente con fiaccolate, fuochi d'artificio e falò, gustando i black bun (torte a base di uvetta ricoperte di pasta sfoglia), brindando con un bicchiere di whisky e intonando "Auld Lang Syne", un canto che ha avuto origine in Scozia. A Edimburgo i festeggiamenti dedicati a questa ricorrenza durano tre giorni, con concerti e serate da discoteca nei giardini di West Princes Street, oltre al meraviglioso spettacolo pirotecnico sul castello di Edimburgo. Il 1° gennaio ti ritrovi con i postumi della sbornia? Indossa i tuoi abiti più stravaganti, segui la folla fino a South Queensferry (situato a 20 minuti di treno dalla città) e partecipa al Loony Dook, un evento che si svolge ogni anno con tuffi nelle gelide acque del Firth of Forth. Durante il soggiorno puoi riscaldati nel National Museum of Scotland, che tra gli oggetti esposti vanta i resti di Dolly, la pecora clonata. In alternativa, visitare le National Galleries Scotland: Portrait, dove tra i volti ritratti figura anche quello della celebre Tilda Swinton.



SYDNEY - Il porto di Sydney e le sue icone gemelle, l'Opera House e l'Harbour Bridge, fanno da sfondo a un complesso spettacolo pirotecnico di mezzanotte. La serata inizia alle 19:30 con la cerimonia del fumo, un rituale di purificazione e unità guidato dai leader aborigeni, e prosegue con proiezioni sui piloni del ponte e una parata di barche illuminate. Sebbene per alcune zone sia previsto l'acquisto di biglietti (che tendono a esaurirsi rapidamente), gli organizzatori della serata propongono una pratica lista di altri punti di osservazione, che riporta informazioni essenziali come gli orari di apertura, la vendita di alcolici sul posto, l'eventuale divieto di consumo di questi ultimi o la possibilità di portare le proprie bevande.



LONDRA - Il Tamigi è il centro nevralgico dei festeggiamenti per la notte di Capodanno a Londra, con fuochi d'artificio sparati a Westminster vicino al London Eye e al Big Ben che, com'è noto, suona 12 rintocchi a mezzanotte per accogliere il nuovo anno. Dal 2014, la capitale britannica vende biglietti per i punti di osservazione situati sul lungofiume a un costo compreso tra 20 £ e 50 £ in base alla posizione. Per osservare lo spettacolo pirotecnico da un'angolazione diversa, prendi in considerazione la possibilità di prenotare una crociera sul fiume, come la Mercury Clipper. È possibile che i prezzi siano elevati, ma molti itinerari includono la cena e un calice di bollicine. Il periodo delle festività nel Regno Unito è sinonimo di pantomime e commedie musicali piene di humour, un vero divertimento per ogni età. Nel 2024 andranno in scena diversi spettacoli come Sensory Cinders, una storia di Cenerentola per le persone con disturbi dell'apprendimento, presso @sohoplace e Peter Pan, recitato solo da interpreti drag queen, al Phoenix Theatre.



RIO DE JANEIRO - La notte di Capodanno è uno dei periodi più animati dell'anno a Rio, dopo il Carnevale, ovviamente. La festa prende il nome di Réveillon e prevede un grandioso spettacolo pirotecnico poco lontano dalla spiaggia di Copacabana. I partecipanti all'evento indossano abiti bianchi, retaggio delle tradizioni afro-brasiliane legate alle religioni Candomblé e Umbanda. In Brasile, il colore della biancheria intima assume un significato simbolico per la notte di Capodanno (il bianco rappresenta la pace, il blu la tranquillità, il rosso la passione e così via), perciò rifletti attentamente su cosa indossare. Inoltre, sappi che altre persone potrebbero vedere quegli indumenti intimi: tradizionalmente, i partecipanti alla festa in spiaggia si tuffano in acqua a mezzanotte e saltano sette onde come augurio di buona fortuna.



KO PHANGAN - Su quest'isola della Thailandia meridionale a ogni luna piena la comunità balneare di Haad Rin, tanto apprezzata dagli escursionisti, ospita per tutta la notte una festa in spiaggia animata da DJ set, spettacoli con il fuoco, bastoncini fosforescenti e tanti secchi di vernice fluo. Il medesimo divertimento prosegue la notte di Capodanno con un'atmosfera altrettanto festaiola, a prescindere dalla fase lunare. Sull’isola sono assolutamente da visitare i templi buddisti, come Wat Phu Khao Noi e Wat Chaloklum.



PRAGA - La capitale ceca è ricca di storia a ogni angolo e vanta alcuni dei capolavori architettonici meglio conservati dell'Europa centrale. Dopo aver trascorso la giornata alla scoperta dei mercatini di Natale nella Piazza della Città Vecchia e in Piazza Venceslao, concediti un concerto di musica classica per la vigilia di Capodanno in luoghi straordinari come l'Opera di Stato, il Klementinum e il Palazzo Lobkowicz all'interno nell'area del Castello di Praga. Negli ultimi anni, i fuochi d'artificio pubblici sono stati limitati o annullati in tutta la città per questioni ecologiche; ovviamente questo non impedisce che vengano organizzati fuochi d'artificio in forma non ufficiale per tutta la notte. Per vederli dovrai trovarti vicino al fiume sul Ponte Carlo o in un punto di osservazione più alto come il Parco di Letná. Durante le festività, la Città Vecchia è più affollata del solito; scegli i nuovi quartieri di tendenza sull'altro lato del fiume, lontani dai soliti percorsi turistici, come Holešovice.



NEW ORLEANS - Non è affatto una sorpresa che la musica svolga un ruolo importante nei festeggiamenti per il Capodanno di New Orleans, con eventi quali il Big Night New Orleans presso The Fillmore e concerti lungo Frenchmen Street che durano tutta la notte. La città fa esplodere i fuochi d'artificio sul Mississippi, mentre Jackson Square imita per una notte lo splendore di Times Square, calando un giglio scintillante sulla sommità di Jax Brewery. Se viaggi con i bambini, partecipa al "Noon Year's Eve" al Louisiana Children's Museum, che prevede un conto alla rovescia a mezzogiorno con bolle, palloni gonfiabili e una fanfara. Il clima della Louisiana, nota per le paludi, è particolarmente tollerabile a dicembre e gennaio, mesi in cui è più piacevole fare un giro in idroscivolante senza l'umidità elevata e la presenza di fastidiose zanzare.



BAHAMAS - Alle Bahamas, il periodo che segue il Natale è dedicato al Junkanoo, una celebrazione simile al Carnevale con costumi appariscenti, maschere sofisticate e numerose danze al ritmo frenetico di strumenti come tamburi in pelle di capra, campanacci, corni e fischietti. In questo periodo dell'anno l'evento si celebra due volte, il giorno di Santo Stefano e quello di Capodanno. Solitamente le parate cominciano dopo la mezzanotte e proseguono per tutta la mattinata. Se desideri approfondire questa tradizione, visita il Bahamas Museum of Junkanoo o il Junkanoo World Museum & Arts Center di Nassau. Durante il soggiorno non perderti il Clifton Heritage National Park, dove puoi dedicarti allo snorkeling tra le barriere coralline e i giardini di sculture sommerse (Fanta Sea Island Charters offre tour guidati). Cerca il relitto dell'aereo affondato, utilizzato per le riprese di un film di James Bond negli anni Ottanta.



DUBAI - A Dubai nulla viene lasciato al caso e la vigilia di Capodanno non fa eccezione. Il Burj Khalifa, la struttura più alta del mondo, si erge per 828 metri, il che lo rende lo scenario perfetto per i fuochi d'artificio visibili a chilometri di distanza nei dintorni. Nel 2023, ha ufficialmente battuto il record mondiale per il più grande spettacolo pirotecnico con 479.651 botti sparati in sei minuti (pari a 1.332 fuochi d'artificio al secondo). Per apprezzare i panorami migliori, acquista un biglietto per l'assistere all'evento dal Burj Park. Il Dubai Mall si trova vicino al centro (ed è gratuito), ma se vuoi godere di una vista incredibile senza doverti preoccupare di sgomitare tra la folla per trovare un posto, prenota un tavolo in uno dei numerosi ristoranti affacciati sulla torre. Durante il soggiorno, se voltare la pagina del calendario ti fa pensare al domani, visita il Museo del futuro, che occupa uno splendido edificio a forma di anello e vanta mostre relative a viaggi spaziali, biodiversità e nuove invenzioni.