Best in Travel 2022: le top ten delle mete più intriganti

Best in Travel è la celebre pubblicazione annuale di Lonely Planet che indica, per l’anno a venire, le destinazioni più interessanti e le esperienze di viaggio da non perdere nel mondo. Questa edizione mette in particolare risalto le mete che esaltano il tema della sostenibilità e che meglio rispondono alle esigenze dei viaggiatori, profondamente mutate in conseguenza della pandemia.



Città - Nella classifica delle città, al primo posto Auckland, per la sua fiorente scena culturale e Firenze, unica destinazione italiana, selezionata per le iniziative tese a decentrare il turismo e renderlo più sostenibile e guidato dalla comunità.



Paesi - Le Isole Cook, uno dei paesi più piccoli del mondo, si aggiudica l’ambito primo posto come paese da visitare nel 2022 nella classifica che vede anche mete europee, come la verde Slovenia, e il Nepal, porta d’ingresso alle cime più alte del pianeta.



Regioni - La regione numero uno per Lonely Planet sono i Fiordi occidentali dell’Islanda, regione dell’isola non toccata dal turismo di massa, dove le comunità stanno lavorando per proteggere i loro paesaggi. Spirito comunitario che caratterizza anche lo Shikoku, isola giapponese anch’essa tra le 10 regioni da visitare nel 2022.



Con la ripresa del turismo che decolla, ma senza fretta, - sostiene Lonely Planet - questo potrebbe essere il momento ideale per vedere il deserto di Atacama, fare trekking nell’Himalaya in Nepal o immergersi nel paesaggio urbano di Taipei. Ci vorrà un po’ prima che il numero di visitatori risalga: quando succederà, i viaggiatori vivranno esperienze diverse da quelle del passato, ma di sicuro interessanti e spesso innovative, e tutte accomunate da un rinnovato amore per i viaggi. Ma ecco le classifiche.



Top 10 città:



1. Auckland, Nuova Zelanda

2. Taipei, Taiwan

3. Friburgo, Germania

4. Atlanta, Stati Uniti

5. Lagos, Nigeria

6. Nicosia/Lefkosia, Cipro

7. Dublino, Irlanda

8. Mérida, Messico

9. Firenze, Italia

10. Gyeongju, Corea Del Sud



Top 10 Paesi



1. Isole Cook

2. Norvegia

3. Mauritius

4. Belize

5. Slovenia

6. Anguilla

7. Oman

8. Nepal

9. Malawi

10. Egitto



Top 10 regioni



1. Fiordi Occidentali, Islanda

2. West Virginia, Stati Uniti

3. Xīshuāngbaˇnnà, Cina

4. Costa Del Kent, Inghilterra

5. Puerto Rico

6. Shikoku, Giappone

7. Deserto Di Atacama, Cile

8. Scenic Rim, Australia

9. Vancouver Island, Canada

10. Borgogna, Francia



Per maggiori informazioni: www.lonelyplanetitalia.it