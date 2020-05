La bellezza delle spiagge di Sydney, come non le avete mai viste

Australia: la quarantena ha svuotato le belle spiagge di Sydney Ente del Turismo 1 di 8 Ente del Turismo 2 di 8 Ente del Turismo 3 di 8 Ente del Turismo 4 di 8 Ente del Turismo 5 di 8 Ente del Turismo 6 di 8 Ente del Turismo 7 di 8 Ente del Turismo 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci Apprezzate dai surfisti di tutto il mondo e di solito affollatissime oggi sono vuote a causa del covid

Le celebri spiagge di Sydney in Australia in questo periodo dell’anno sono solitamente gremite di gente: sdraio, ombrelloni, surfisti, amanti della tintarella, persone in cerca di frescura in un territorio in cui le temperature in gennaio superano i 40 gradi. Anche in questa metropoli quasi ai nostri antipodi e che conta oltre cinque milioni di abitanti, famosa per la sua interculturalità e il dinamismo, il covid-19 costringe le persone a casa.