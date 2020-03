Parigi, non solo Tour Eiffel: ecco dieci alternative

Che si parta in famiglia o da soli, che si ami l’Art Nouveau o luoghi più misteriosi, francese, Volagratis ha creato una guida di viaggio interamente dedicata alla città, suggerendo 10 cose insolite da fare a Parigi: esperienze da non perdere e da vivere per sentirsi dei veri parigini e ammirare il lato più autentico e affascinante della città.



Pedalare alla scoperta dei suoi luoghi iconici - A Parigi c’è l’imbarazzo della scelta quando si parla di trasporti, ma il mezzo “più parigino” è senza dubbio la bicicletta. Le piste ciclabili sono diffuse in modo capillare in tutta la città: basta utilizzare il servizio di bike sharing cittadino Vélib’ Métropole e avventurarsi per i tanti percorsi consigliati, come l’itinerario lungo la Senna o quello dei parchi.



Ammirare l’ Art Nouveau - L’Esposizione Universale del 1900 e l’inizio del Ventesimo secolo hanno lasciato un segno indelebile a Parigi, ad oggi considerata una delle capitali mondiali dell’Art Nouveau. L’anima romantica della città francese si mescola con l’innovazione e le linee dei primi anni del Novecento all’interno di raffinati edifici in vetro e metallo come il Grand Palais, in strutture creative, tra cui gli ingressi della metropolitane Abbesses o Dauphine, e su ponti eleganti come quello dedicato ad Alessandro III.



I grandi della storia francese - Nel corso dei secoli a Parigi sono passati artisti, letterati, politici, scienziati e musicisti che hanno fatto la storia. Oggi molti di loro riposano all’interno dei più importanti cimiteri della città, luoghi affascinanti e suggestivi: il cimitero di Père-Lachaise, il più grande della capitale, quello di Picpus, il più antico, ma anche quelli di Montparnasse e di Montmartre. Da visitare per rendere omaggio - tra i tanti - a Maria Callas, Jim Morrison, Chopin, Baudelaire e Degas.



Scattare foto multicolor - Parigi è una città multicolor e ricca di angoli arcobaleno, lontani dai classici itinerari. Uno di questi, Le Moretti, si trova nel quartiere degli affari di Parigi, La Défense, ed è un’opera d’arte contemporanea composta da 672 tubi in vetroresina di 19 colori diversi. A due passi da Montmartre c’è invece Pigalle Basketball, un campo da pallacanestro noto per i suoi colori accesi. Luoghi perfetti da condividere anche su Instagram.



Scoprire la Parigi sotterranea - Parigi non è solo in superficie: sotto le strade della città c’è un mondo tutto da scoprire. Alcune stazioni della metropolitana sono vere e proprie opere d’arte, come quella Arts-et-Métiers che ricrea il Nautilus nato dalla penna di Jules Vernes. Nel viaggio sotterraneo si incontrano anche le famose catacombe, tra le necropoli più grandi del mondo, e il Museo delle Fogne, che racconta l’affascinante storia del sistema fognario della Ville Lumière. Senza dimenticare, infine, La Pyramide Inversée del Louvre.



L’Impressionismo - Tra le correnti artistiche che più hanno influenzato Parigi c’è l’Impressionismo: in città non mancano occasioni per scoprire quest’arte fatta di pennellate e d’istanti, complici anche il Museo d’Orsay, considerato il museo impressionista per eccellenza, il Museo dell’Orangerie, il Marmottan-Monet o il Museo Rodin. Passeggiando tra le vie di Montmartre inoltre si incontrano luoghi che sono stati immortalati da pittori famosissimi, come il Moulin de la Galette dipinto da Renoir.



La cucina del mondo - Dopo aver assaggiato macarons, eclairs e meringhe, arriva il momento di dedicarsi anche ai piatti internazionali: per gli amanti della cucina cinese c’è la Chinatown del XIII Arrondissement, mentre chi vuole mangiare mediorientale il consiglio è quello di dirigersi nella zona intorno alla Grande Moschea del V Arrondissement. Non mancano i ristoranti giapponesi, sudamericani o indiani: Parigi è una città multietnica, dove si incontrano culture e cucine provenienti da ogni parte del mondo.



Tornare bambini - Tornare bambini durante un viaggio a Parigi è semplicissimo: a partire dal parco divertimenti Disneyland Paris, dove la meraviglia è di casa, fino al Museo di Storia naturale, tra i più antichi al mondo, che affascina chiunque con i suoi dinosauri e all’interno dei Jardins des Plantes. Senza dimenticare la Città della Scienza, il posto ideale per imparare e scoprire divertendosi.



Conoscere persone da tutto il mondo - A Parigi è impossibile sentirsi soli, anche quando si viaggia in solitaria. Dai free walking tour ai corsi di cucina francese tenuti da chef e pasticceri di fama internazionale come Alain Ducasse, passando per i concerti e gli eventi del Quartiere Latino: la città è il luogo perfetto dove fare amicizia nel più autentico spirito parigino.



La parigi più autentica - La vera anima di Parigi si incontra tra i banchi dei suoi mercati, da quello di Les Puces de Saint-Ouen, dedicato al vintage e all’antiquariato, fino al Marché des Enfants Rouges, ricco di cibo internazionale. Per chi cerca un po’ di tranquillità, invece, un’autentica esperienza parigina è percorrere la Promenade Plantée, una passeggiata di quasi 5 chilometri realizzata su una vecchia linea ferroviaria ormai in disuso. Tutte esperienze gratuite che non solo permettono di vivere una Parigi diversa, ma di farlo anche in maniera low cost.