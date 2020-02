Dresda, la “Firenze tedesca”: sfarzoso scrigno di capolavori

Dresda affascina per la sua bellezza, lo scenografico paesaggio fluviale e l'offerta culturale, tra le più ricche della Germania: tra tutte quella musicale con concerti e festival internazionali durante tutto il corso dell'anno. Dinamica e creativa, offre una vasta scelta di divertimenti per giovani e amanti del gusto. Ecco alcune occasioni da non perdere in un viaggio a Dresda.



Capitale barocca - Dresda e la Sassonia sono destinazioni numero uno per viaggi culturali in Germania. La città presenta tesori di fama mondiale come le Collezioni d’Arte Statali (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), da visitare all’interno delle istituzioni museali del centro storico, dal Palazzo Reale, allo Zwinger, all’Albertinum e molti altri. Vanta un ruolo di primo piano nella storia della musica con formazioni orchestrali e ensemble di fama mondiale come la Sächsische Staatsoper (Opera di Stato Sassone), la Staatskapelle (Cappella di Stato Sassone) o il Kreuzchor (Coro della Croce). La forte tradizione musicale e le testimonianze di un’epoca regale pervadono ogni angolo della città offrendo ai visitatori un viaggio di affascinanti scoperte.



Un tesoro urbanistico - Le collezioni d'arte di Dresda sono nate grazie all' impegno degli antichi principi elettori della Sassonia, fra questi soprattutto di Federico Augusto I di Sassonia. A lui va il merito di aver trasformato Dresda in una residenza barocca senza precedenti, con una grande architettura e tesori d'arte unici come l’imponente Zwinger di Dresda, un capolavoro di architettura barocca tra i più visitati in Germania, sorto nel 1709.



Raffaello, Bellotto e Rembrandt - La Galleria Semperbau custodisce dal 1855 capolavori di fama mondiale come la Madonna Sistina di Raffaello, il Ganimede di Rembrandt e le vedute di Dresda di Bernardo Bellotto. La ristrutturazione della Semperbau cominciata quasi sette anni fa è ora conclusa e le collezioni d’arte sono finalmente pronte per essere inserite in un nuovo allestimento museale unico, più grande, moderno e interattivo, che renderà straordinaria ’esperienza dei visitatori.



Appuntamento per il 29 febbraio - L’attesa riapertura della Semperbau e della Pinacoteca degli Antichi Maestri è fissata per il 29 febbraio 2020. Seguirà una settimana di eventi speciali, anche per bambini e famiglie, visite guidate, discussioni e laboratori.La nuova mostra permanente della Pinacoteca degli Antichi Maestri di Dresda e della Collezione delle Sculture fino al 1800 è stata completamente ridisegnata e presenta grandi novità. Più di 20 capolavori sono stati accuratamente restaurati così come sculture e vasi antichi destinati ai nuovi arredi. Intorno ai grandi capolavori come la "Madonna Sistina" di Raffaello, invece, si aprono dei veri tour nella storia dell'arte europea.



La Chiesa di Nostra Signora - È il simbolo della rinascita di Dresda, pesantemente bombardata nella seconda guerra mondiale, ed è tra i dieci monumenti più visitati in Germania. Un luogo di culto e di preghiera ma anche palcoscenico di numerosi eventi culturali e musicali, come il Dresden Music Festival (dal 12 maggio al 20 giugno 2020), in occasione del quale la Fraunkirche ospita in alcune serate, cantanti e musicisti di fama internazionale, orchestre ed ensemble da tutto il mondo.



