Australia: buone notizie dalla Grande Barriera Corallina

Australia , miliardi di piccoli coralli sono nati sulla Grande Barriera Corallina al largo della costa di Cairns (Queensland), in un'esplosione di colori e in uno spettacolo di vita, segnando un'altra pietra miliare nella storia della vita nell'Ocaeno Pacifico.

E’ successo ai primi di dicembre e il fatto che la barriera corallina continui a riprodursi in modo così fecondo, dimostra che il più grande ecosistema al mondo gode di buona salute: un po' di ottimismo non guasta.



Reef Teach - La riproduzione dei coralli avviene una volta all'anno, quando rilasciano nell'acqua il materiale genetico che, arrivando in superficie, si apre rilasciando sperma e uova che urtandosi fra loro si fecondano. La riproduzione di corallo è il più grande evento riproduttivo al mondo. Una vera e propria celebrazione della vita. Il biologo marino di Reef Teach Gareth Phillips, impegnato nella spedizione Reef Teach volta a rilevare la variabilità e la biodiversità della barriera corallina e a monitorarne lo stato di salute, ha filmato l'evento e l’ha paragonato a un auspicio di rinascita e speranza per gli australiani.



“Riproduzione magistrale” - "Niente rende le persone più felici di una nuova vita - ha detto Philips - Questa positività è ciò di cui abbiamo bisogno". La riproduzione del corallo è iniziata al tramonto e - secondo il biologo è stata magistrale - I coralli hanno rilasciato tutti insieme il materiale genetico, ma questa volta sembravano esserci diverse specie che si riproducevano a ondate, una dopo l'altra. Le condizioni erano magiche, l'acqua era trasparente ed era tutto illuminato da una luminosissima luna".



