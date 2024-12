Anguilla: fuga al caldo in quella che è considerata la più bella isola dei Caraibi

UN'ATMOSFERA TUTTA DA PROVARE - Quando si arriva ad Anguilla non ci si rende conto subito di essere arrivati in quella che viene considerata la più bella delle isole dei Caraibi. Ma la scoperta della gentilezza e dell’ospitalità della gente e la piacevole mancanza delle navi da crociera fanno subito sentire il turista in paradiso.



CIBO SUPERLATIVO - Anguilla è a misura d’uomo e il cibo è veramente eccellente. Le persone sono genuine, come del resto tutto quello che si trova sull’isola. Non ci sono duty-free e nessun shopping centre. Si trovano invece piccoli negozi e bancarelle con prodotti artigianali e alcuni dei più raffinati ristoranti dei Caraibi.



SPIAGGE MERAVIGLIOSE - Ci sono 33 spiagge, ciascuna sembra di bianco zucchero, che si estendono per chilometri. Shoal Bay, nel nord-est dell’isola, è lunga due chilometri ce viene sempre votata come una delle migliori spiagge del mondo. Condé Nast Traveller dice che Shoal Bay è "veramente incredibile ... riesce ad essere vivace e animata senza mai essere affollata".



NON SOLO PER VIP - Anguilla viene considerata come destinazione di lusso, per pochi eletti e forse questo è il motivo per cui molti pensano sia inaccessibile. Ma non è così. Ci sono tanti miliardari che ormeggiano le loro imbarcazioni davanti alle coste e tanti di loro hanno anche la casa. Così, mentre è abbastanza comune ritrovarsi in spiaggia accanto a una celebrità, è anche vero che viene sempre protetta la privacy di tutti. E sull’isola ci sono anche alloggi e ristoranti a prezzi accessibili.