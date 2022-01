Alle Maldive per dieci esperienze uniche al mondo

Emozioni dall’alto - Ammirare la bellezza delle Maldive dall'alto con un scenografico volo in idrovolante è la prima esperienze che vive il viaggiatore. Le Maldive hanno la flotta di idrovolanti più grande al mondo, che conduce gli ospiti dall'aeroporto internazionale di Velana a Malé all’atollo o all’isola preferita.



Una colazione galleggiante - I resort maldiviani sono sempre alla ricerca di nuove esperienze da proporre ai propri ospiti. Uno fra questi è la possibilità di iniziare la propria giornata direttamente nella piscina privata della propria villa overwater con un grande vassoio galleggiante pieno di deliziosi cibi per la prima colazione, insieme alla vista ipnotizzante dell'Oceano Indiano sullo sfondo.



Vivere come un indigeno - Per scoprire il lato più local delle Maldive, i viaggiatori possono visitare una delle tante isole locali e vivere esperienze con gli abitanti del posto. L’operatore Secret Paradise offre una serie di visite guidate educative, sostenibili e indimenticabili che prevedono fra l’altro una cena tradizionale a casa di una famiglia maldiviana.



Dormire sull’acqua - Le ville o bungalow overwater circondanti dalle acque blu cristalline, i tetti in paglia e le iconiche passerelle in legno sono nell’immaginario di tutti i viaggiatori verso le Maldive. Tra i più lussosi il Soneva Jani's Water Retreat, dotato di un tetto retrattile, una piscina privata, un bagno all'aperto e persino uno scivolo d'acqua, o ancora The Muraka al Conrad Maldives, che vanta una piscina a sfioro, un maggiordomo privato, e tre camere da letto - una delle quali è sommersa a 16 piedi sotto il livello del mare per un'esperienza di sonno subacquea definitiva.



Esperienze uniche sott’acqua - Le Maldive sono uno dei migliori luoghi al mondo per nuotare, fare snorkeling e immersioni. Da non perdere lo snorkeling all’atollo di Baa, Riserva della Biosfera dell'UNESCO con mante, squali nutrice, tartarughe e persino squali balena.



Cenare sott'acqua - Le Maldive offrono esperienze culinarie eccezionali anche sotto il mare con vista su giardini di corallo, acque blu profondo e vita marina mozzafiato. Tra i vari ristoranti under water il 5.8 Undersea Restaurant del resort Hurawalhi Maldives - il più grande ristorante sottomarino in vetro al mondo - e il Subsix del Niyama Private Islands Maldives.



Glamping di lusso sulla spiaggia - Un concetto spettacolare di "glamping" di lusso, queste tende a bolla sulla spiaggia forniscono un significato completamente nuovo al "dormire sotto le stelle". L'elegante Finolhu sull'atollo di Baa è stato il primo resort delle Maldive a offre agli ospiti la possibilità di dormire sotto le stelle all'interno della Finolhu Bubble una sfera trasparente dotata di tutti i comfort su un banco di sabbia adiacente il resort.



Pesca al tramonto - Con oltre 2.000 specie di pesci, le Maldive sono una delle migliori destinazioni al mondo per le escursioni di pesca sostenibile. Un'esperienza da provare è la pesca al tramonto, che non è solo un'attività divertente per i pescatori, ma anche per chi vuole guardare il cielo trasformarsi in magiche sfumature di rosa e arancione. Il resort Como Cocoa Island offre agli ospiti la possibilità di pescare al tramonto, e gustare il proprio pescato cucinato dagli Chef del resort per una cena a base di pesce freschissimo.



Attività sostenibili - In un viaggio alle Maldive gli ospiti possono contribuire a salvare e preservare la bellezza sottomarina partecipando ai programmi disponibili in molti resort per ripristinare le barriere coralline colpite dallo sbiancamento dei coralli. Per esempio, l'Anantara Veli Maldives Resort dà agli ospiti l'opportunità di unirsi al loro progetto di rigenerazione della barriera corallina, adottando il corallo e piantandolo sulla barriera, con le istruzioni del biologo marino residente.



Lagune illuminate - Alle Maldive si può ammirare un suggestivo fenomeno, il mare che riluce di notte. Questo spettacolo della natura è causato da plancton luminescente e si trova solo in pochi posti al mondo. Il periodo migliore per ammirare una spiaggia luminosa alle Maldive va dalla metà dell'estate all'inverno, e Vaadhoo Island sull'atollo di Raa è uno dei posti migliori per vederlo.



Per maggiori informazioni: www.visitmaldives.com/it