Alle Maldive? Non solo resort di lusso ma anche guesthouse

Rispetto ai resort di lusso con il loro concept di one Island-one resort, le guesthouse si trovano su isole abitate, questo significa che è necessario essere rispettosi della comunità locale, dei suoi usi e costumi. Il servizio e il comfort variano rispetto a quelli dei resort di lusso, ma gli ospiti possono vivere esperienze e attività simili a quelle offerte dai resort come escursioni su isole vicine, sport acquatici, snorkeling e immersioni.



Canopus Retreats – E’ è una piccola gemma di 12 camere a gestione italiana situata nell'angolo più esclusivo dell'isola di Thulusdhoo nell’atollo di Kaafu raggiungibile con 30 minuti di barca veloce dall’aeroporto internazionale di Male. L’isola conta circa 1500 abitanti di cui la maggior parte pescatori. Oltre ad essere famosa per il surf che richiama amanti di questo sport provenienti da tutto il mondo, l’isola è anche celebre per il reef e la sua laguna ideali per praticare snorkeling e diving. Il Canopus Retreats offre camere Family, Ocean View e Standard tutte a pochi passi dall’Oceano e dispone di un bar e di un ristorante. Sull’isola di Thulusdhoo si trovano anche due Bikini Beach, una a due minuti a piedi dal Canopus Retreats, perfette per chi ama prendere il sole e fare snorkeling. Il ristorante del Canopus Retreats è aperto anche per gli esterni, ed è un vero punto di riferimento per tutta l'isola, dove assaporare esotici mocktail, un espresso italiano e un menu à là carte che spazia fra piatti locali, ricette fusion e ottima cucina italiana.



Plumeria Luxury Guest Hoise - Situato lungo le splendide spiagge di sabbia bianca dell’isola abitata di Thinadoo il Plumeria Luxury Guest House dispone dei servizi tipici di un hotel, ma con lo stile informale di una guesthouse. Come in tutte le isole maldiviane abitate da popolazione locale il bikini è consentito solo nelle apposite "Bikini Beach" riservate ai turisti, una di queste spiagge attrezzate si trova a pochi metri dalla struttura. L’isola di Thinadoo è circondata da una grande barriera corallina ed è una location famosa per pesca ed immersioni che possono essere organizzate presso il Plumeria Water Sports and Diving Center.



South Ari Inn - Sull’isola di Mandhoo nell’atollo di Ari Sud, una delle poche isole con meno di 500 abitanti, è un piccolo luxury hotel con 7 camere, situate vicino alla spiaggia. Ogni camera è arredata in modo semplice, ma elegante. La Bikini Beach, lunga e larga, è perfetta per trascorrere rilassanti giornate prendendo il sole o facendo lunghi bagni nella bellissima laguna. Da qui è possibile anche prenotare alcune escursioni come una notte su un'isola deserta con cena a lume di candela e pernottamento sotto le stelle o un’uscita in barca al tramonto per pescare e per ammirare da vicino i delfini che popolano questo meraviglioso mare. L’isola di Mandhoo con la sua laguna e il reef perfetto per snorkeling e immersioni, si trova in un’area marina protetta, dove è possibile avvistare squali balena tutto l’anno.



The Barefoot Eco Hotel - Si trova a Hanimaadhoo, a 45 minuti di volo dall’International Velana Aiport, un’isola caratterizzata da vegetazione lussureggiante, lunghe spiagge e laguna turchese… il posto ideale dove farsi viziare dalla vera ospitalità maldiviana. Questo eco-hotel dispone di camere Ocean View, Family e Beach Front tutte confortevoli e immerse nella vegetazione. A disposizione degli ospiti anche un ristorante e bar, una boutique e una Spa dove è possibile anche prenotare lezioni di Yoga. L’Hotel organizza numerose escursioni. Tra quelle da non perdere snorkeling notturno, uscite in barca per avvistare delfini, escursioni su isole deserte, e anche tour culturali e legati all’eco-sostenibilità.



Per maggiori informazioni: www.visitmaldives.com